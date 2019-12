Apple introduceert jaarabonnement voor Apple Arcade

Apple heeft een jaarabonnement geïntroduceerd voor het game-abonnement Apple Arcade. Je betaalt daardoor per maand onderaan de streep minder. En als je toch al van plan was om het abonnement voor langere tijd te houden, dan kan dit nog wel eens een goede optie voor je zijn.

Jaarabonnement voor Apple Arcade

Er is vanaf nu ook een jaarabonnement voor Apple Arcade beschikbaar. Het nieuwe abonnement waarmee je toegang krijgt tot een selectie videogames zonder advertenties en digitale aankopen kost 49,99 euro per jaar. Normaal betaal je 4,99 euro per maand, dus dat betekent dat je in feite twee maanden per jaar gratis toegang krijgt tot de dienst. Of je maakt een ander rekensommetje en bedenkt dat je voortaan niet 4,99 euro, maar 4,17 euro per maand betaalt voor Arcade. In beide gevallen pakt het positief uit voor de spelers.

Met het abonnement Apple Arcade krijg je toegang tot meer dan honderd nieuwe spellen voor de verschillende platformen van het Amerikaanse bedrijf, voor een vast bedrag per maand. Bovendien krijg je toegang tot digitale aankopen, zoals in-app-aankopen en downloadable content (content die na de lancering van de game beschikbaar gesteld wordt). Je kunt deze dienst het beste vergelijken met Xbox Game Pass van Microsoft: zolang je betaalt kun je de games spelen die je gedownload en geïnstalleerd hebt.