Bèta multiplayer Mario Kart Tour te spelen voor Gold-abonnees

Nintendo heeft bekendgemaakt dat de bèta voor de multiplayer van Mario Kart Tour vanaf nu beschikbaar is voor spelers. Om mee te kunnen doen dien je wel het Gold-abonnement aangeschaft te hebben, anders zul je nog iets langer moeten wachten.

Multiplayer in Mario Kart Tour

Het Twitter-account van Mario Kart Tour heeft aangekondigd dat de bèta voor de multiplayer van de game nu beschikbaar is voor iedereen met een Gold-abonnement. De bèta is vanaf nu tot en met 26 december beschikbaar. Een Gold Pass kost 4,99 euro per maand. Maar als je nog geen abonnement afgesloten hebt, dan kun je alsnog meedoen wanneer je je proefperiode nog niet geactiveerd hebt. Omdat het hier een bèta betreft, moet je er rekening mee houden dat de verbinding tussen spelers nog wel eens kan wegvallen.

A real-time multiplayer test available for subscribers to the #MarioKartTour Gold Pass has begun. For further details, please click the link below. https://t.co/icPzyGiuVK pic.twitter.com/mRbyzIJsGz — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) December 19, 2019

Maar er kunnen ook andere problemen ontstaan. Het spel kan bijvoorbeeld bevriezen of er kan input lag zijn. Dat betekent dat er vertraging zit tussen je commando en de reactie van het spel, waardoor je kart dus waarschijnlijk later reageert dan je verwacht. Ook is het zo dat veel races nu nog geen balans, dus wees niet al te boos op jezelf als je constant verliest. Nintendo heeft dus nog wat werk te verrichten voordat de functie officieel voor iedereen gelanceerd wordt. Het is niet duidelijk wanneer de modus als stabiele versie verschijnt.