Niantic heeft bekendgemaakt dat Buddy Adventure voor Pokémon Go nu beschikbaar is voor alle spelers van het augmentedrealityspel. De nieuwe optie stelt spelers in staat de interactie aan te gaan met hun eigen en elkaars Pokémon in augmented reality.

Buddy Adventure in Pokémon Go

Met de Buddy Adventure in Pokémon Go kun je voor een betere band zorgen tussen jou en je beest. Je kunt met hem spelen en hem aaien en door hem besjes te geven zorg je ervoor dat zijn vriendschapsniveau omhoog gaat. Met elk hoger niveau krijg je toegang tot verschillende voordelen. Er zijn vier niveau’s.

Good Buddy: Je Pokémon staat op de kaart. Je kunt zien hoe hij of zij zich voelt door naar zijn persoonlijke pagina te gaan.

Je Pokémon staat op de kaart. Je kunt zien hoe hij of zij zich voelt door naar zijn persoonlijke pagina te gaan. Great Buddy: Je Buddy kan helpen bij het vangen van Pokémon. Ook kun hij of zijn helpen bij het sprokkelen van spullen.

Je Buddy kan helpen bij het vangen van Pokémon. Ook kun hij of zijn helpen bij het sprokkelen van spullen. Ultra Buddy: Je Buddy verkent de wereld voor je en brengt je op de hoogte van interessante locaties. Ook ontvang je nu Souvenirs, die je terugvindt op zijn of haar profielpagina.

Je Buddy verkent de wereld voor je en brengt je op de hoogte van interessante locaties. Ook ontvang je nu Souvenirs, die je terugvindt op zijn of haar profielpagina. Best Buddy: Je Buddy krijgt een speciaal lintje om te bewijzen dat jullie beste vrienden zijn. Deze Pokémon krijgen een boost in CP zolang ze de status Best Buddy dragen.

Je wordt vrienden met een Pokémon door met hem te blijven vechten, door samen te blijven verkennen en door met hem of haar te spelen. De vriendschap heeft tevens invloed op de manier waarop de Pokémon zich voelt. En hoe beter die zich voelt, hoe meer je wederom voor elkaar krijgt. Je krijgt dan toegang tot de volgende voordelen.

Je Pokémon vindt sneller Candy (vijftig procent sneller)

Het aantal harten dat je verdient wordt verdubbeld.

Trainers kunnen bonusharten verdienen.

Het is vanaf nu mogelijk Buddy Adventure te beginnen in Pokémon Go. De update wordt uitgerold naar zowel Android- als iOS-spelers. Ook kunnen spelers van de verschillende platformen samen spelen met hun Pokémon.