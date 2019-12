De best gelezen artikelen, reviews en tips van 2019

Het duurt nu niet lang meer voordat we het nieuwe jaar inluiden. We kijken in dit artikel nog één keer terug op 2019. Wat zijn nou de best gelezen nieuwsberichten, recensies en achtergrondartikelen? Neem dit overzicht vooral door om te kijken of je nog een trend of artikel hebt gemist.

Best gelezen nieuws

Helemaal een nieuwsbericht was het niet, maar een achtergrondartikel ook niet. Maar waar veel mensen afgelopen jaar in geïnteresseerd waren, waren de verschillen tussen de Samsung Galaxy S10-modellen. En we blijven nog even bij Samsung. Want ondanks het feit dat de tabletmarkt langzaam maar zeker blijft dalen, was er nog steeds veel interesse in de Galaxy Tab S5e. De toestellen van het Zuid-Koreaanse merk zijn wat aan de dure kant, daarom vinden we het ook niet gek dat veel lezers onze Motorola G7-vergelijking opgezocht hebben.

Hierboven benoemen we dingen die relatief vroeg in het jaar zijn gebeurd. In september verscheen in het nieuws welke Samsung-toestellen de update naar Android 10 zouden krijgen. We hebben ook een grote hoeveelheid koopjesjagers op Tablets Magazine, want het Black Friday-artikel scoort ook belachelijk goed voor een nieuwsbericht dat nog maar kort online staat. Dan was er nog volop nieuws over Telegram en natuurlijk Fortnite, maar ook de populaire berichtendienst WhatsApp maakt nog steeds een hoop los in mensen.

Achtergronden en tips

Waar niet moeilijk over hoeven te doen is het nummer één artikel bij ons op de website: ons overzicht van de beste tablets van dit moment. We pakken het dit jaar iets anders aan dan normaal en updaten dit artikel wanneer nodig. Maar vergeet ook zeker niet ons terugkerende overzicht van de beste smartphones te bekijken. We vinden het verder fijn om te zien dat veel mensen om hun privacy geven en kijken of hun wachtwoorden gecompromitteerd zijn met Google. Heb je dat nog niet gedaan? Het kan nog steeds!

Ondanks het feit dat bijna niemand er nog mee rondloopt, wordt er wel vaak gezocht op opvouwbare smartphones. En dat zien we terug in de cijfers. Ook onze dossiers voor de beste smartphones onder een bepaald bedrag lopen nog steeds goed. Hier lees je over smartphones tot 250 euro, tussen de 250 en 500 euro en vanaf 500 euro. Android 10 is onlangs uitgekomen en daar was ook veel interesse in. Zo lees je hier meer over de gebaren, je locatie en hier lees je er eigenlijk alles over. Ook de IFA doet het nog steeds goed.

Best gelezen recensies

Dat we hier wel van koopjes houden is duidelijk wanneer we de best gelezen recensie er eens bij pakken, namelijk die van de Huawei P Smart 2019. Dat is niet vreemd, omdat die in januari geplaatst werd. Verder maakten smartphones als de Samsung Galaxy A50, Galaxy Tab A 10.1, OnePlus 7 Pro en zelfs de LG G7 Fit indruk bij zowel de redactie als onze lezers. Ook zijn we blij met de resultaten van ons uitstapje naar de Chromebook van Lenovo en viel de recensie van de Huawei P30 Pro in zeer goede aarde.

En net zoals dat het vergelijkingsartikel het goed gedaan heeft, scoorde de recensie van de Motorola G7-serie ook behoorlijk goed. Ook andere toestellen (zowel goedkoper als specifieker) van Motorola deden het goed, zoals de One Action. We mogen over zeker de Xiaomi Mi 9T niet vergeten en datzelfde geldt voor zowel de Honor View 20 en de Samsung Galaxy Note 10+. Gelukkig heeft de Galaxy S10 ook van genoeg aandacht genoten. Wat ons betreft dat deze smartphones en tablets de aandacht gekregen hebben die ze verdienen.

Op naar 2020!

We hebben veel gezien en heel veel kunnen doen in 2019 en dat is natuurlijk mooi nieuws. Daarom kunnen we niet wachten om ook in 2020 aan de slag te gaan, zodat we het FWD-platform verder kunnen uitbouwen. Dat geldt dus niet alleen voor alle ontwikkelingen op het gebied van smartphones en tablets, maar ook over homecinema en smarthomes. Het nieuwe jaar brengt nog meer nieuws, meer achtergronden en meer recensies. Namens het hele team van Tablets Magazine wensen we je een hele fijne jaarwisseling!

Mocht je overigens dieper in de wereld van tablets en smartphones willen duiken bekijk dan onze pagina’s met recensies en tips en adviezen door.