De beste smartphones van dit moment (winter 2019/2020)

Ieder seizoen maken we een overzicht voor je van de beste smartphones en tablets van dit moment. De winter is op dit moment aangebroken en we kijken vooruit naar 2020. Wat zijn de beste smartphones van dit moment om de koude winterdagen mee door te komen? In dit overzicht vind je de beste smartphones van dit moment.

Een toestel verschijnt natuurlijk niet zomaar in dit overzicht. We houden rekening met verschillende factoren. Allereerst kijken we naar onze eigen testresultaten in de reviews van deze smartphones. De afgelopen maanden waren we weer druk bezig met het testen van diverse toestellen. We kijken niet alleen naar toestellen met de beste specificaties en de hoogste prijs, maar nemen smartphones voor ieder budget mee in dit overzicht van beste smartphones. De prijs-kwaliteitsverhouding speelt dus een grote rol.

Android vs. iOS

Wil je een nieuwe smartphone kopen dan is het belangrijk om te kiezen tussen twee besturingssystemen. Eigenlijk zijn er maar twee grote spelers actief. Kies je voor een toestel van Apple, dan heb je te maken met iOS. Kies je een toestel van een andere fabrikant, dan heb je met Android van Google als besturingssysteem te maken.

In de basis zijn beide besturingssystemen gelijk. Je kunt door de menu’s swipen en je kunt apps gebruiken. Het komt dus voor een groot deel neer op persoonlijke voorkeur. Zowel Google als Apple blijven werken aan het verbeteren van de besturingssystemen. Apple heeft iOS 13 sinds 19 september uitgebracht. Inmiddels zitten we op iOS 13.3 als laatste versie.

Google heeft als nieuwste versie Android 10 uitgebracht. Vaak gebruiken fabrikanten een extra softwareschil over Android. Daarom kan het gebeuren dat Android 10 nog niet uit is voor jouw Android-toestel. Dat ligt niet aan Google, maar aan de fabrikant van jouw toestel. Over het algemeen is iOS meer gesloten als systeem, waardoor je vaak ook andere Apple-apparaten moet gebruiken om het meeste uit het systeem te halen. Android is iets meer open en daardoor gemakkelijker met andere apparaten te verbinden. Bij een smartphone van Apple krijg je echter wel veel langer updates dan bij een Android-toestel.

De trends van dit moment

Wat zijn de trends van dit moment? Allereerst de uitgebreide camerasystemen. De smartphone komt qua kwaliteit steeds meer in de buurt van een spiegelreflexcamera. We zijn er nog niet, mede dankzij de kleinere sensor in een smartphone, maar je kunt de smartphone steeds vaker als veelzijdige foto- en videocamera gebruiken. Drie camera’s achterop het toestel lijkt inmiddels bijna de standaard te worden, waarbij je naast een hoofdcamera ook een ultra-groothoeklens en telelens tot je beschikking hebt.

De schermranden worden ook steeds kleiner. Fabrikanten kiezen steeds vaker voor gaatjes in het display voor de frontcamera, een kleine scherminkeping voor de camera of een pop-up camera om maar zoveel mogelijk scherm aan te kunnen bieden. Ook het opladen gaat steeds sneller. Er zijn al toestellen op de markt die je van 0 tot 100 procent kunt opladen binnen een half uur. Met name de fabrikant Oppo loopt hierin voorop.

Wensen, verwachtingen en voorkeuren

Wat je zoekt in een smartphone is natuurlijk aan jezelf. Weet echter dat je geen duur vlaggenschip nodig hebt om van alle moderne functies gebruik te kunnen maken. Ook budgettoestellen en toestellen in het middensegment worden steeds vaker voorzien van meerdere camera’s, vingerafdruksensoren onder het scherm of snelladen. Uiteindelijk ligt het aan je budget. Hoeveel wil je besteden aan een nieuwe smartphone? En wat wil je er precies mee doen? Met een beetje internetten, bellen of WhatsAppen heb je geen duur vlaggenschip nodig. Dat kan ook met een goedkoper toestel. Wil je echter ook de nieuwste games spelen? Dan zul je in een hoger segment moeten kijken. Je hebt dan snellere hardware nodig om de nieuwste games vlot te kunnen draaien.

De beste smartphones van dit moment

Het is de hoogste tijd om te kijken naar de beste smartphones van deze winter. Alle toestellen hieronder vind je in willekeurige volgorde. Het bovenste toestel is dus niet automatisch het beste toestel. Je vindt zowel Android- als iOS-toestellen in deze lijst en we houden rekening met het budget- midden- en high-end segment.

Samsung Galaxy A50

De Samsung Galaxy A50 is dit jaar het meestverkochte toestel en dat is niet voor niets. Samsung weet namelijk diverse high-end functies in een betaalbaar toestel te stoppen. Voor ongeveer 300 euro krijg je een vrij vlotte telefoon qua specificaties, een Super Amoled-scherm met waterdruppel design, drie camera’s aan de achterkant en een grote batterij van 4.000 mAh. In de oorspronkelijke review kwam het minpunt van de trage vingerafdruksensor onder het scherm naar voren. Samsung heeft het toestel echter flink weten te verbeteren met software-updates, waardoor deze vingerafdruksensor nu veel vlotter werkt. De Samsung Galaxy A50 is een toptoestel in het lage middensegment.

Ondanks dat de Samsung Galaxy A50 toch een aantal minpunten heeft is dit toestel zeer prettig in gebruik. Sterker nog, het is waarschijnlijk één van de betere smartphones in dit segment van dit moment. Dankzij de hardware werkt het navigeren snel en soepel, het grote scherm biedt levendige kleuren, de batterij brengt je zeker weten de dag door en dankzij de drie camera’s kun je experimenteren met verschillende soorten foto’s. Voor de prijs is het behoorlijk knap te noemen wat Samsung allemaal in dit toestel heeft weten te stoppen.

Lees ook de review van de Samsung Galaxy A50 en bekijk de productpagina voor alle specificaties en de laagste prijs.

Apple iPhone 11 (Pro Max)

De Apple iPhone 11-serie is het beste wat Apple je te bieden heeft. De serie bestaat uit drie verschillende toestellen, de iPhone 11, iPhone 11 Pro en de grotere iPhone 11 Pro Max. Met name het laatste model valt op. Je krijgt een groot oled-scherm van 6,5-inch, een snelle A13 Bionic-chip en drie camera’s aan de achterkant. Zoals altijd draaien de toestellen van Apple op iOS. Het grote voordeel van dit besturingssysteem is de ondersteuning vanuit Apple. De komende vijf jaar zit je met dit toestel dus zeker goed qua updates. Bij Android-toestellen mag je blij zijn als je drie jaar ondersteuning krijgt. Wil je iets minder geld uitgeven aan een smartphone? Kijk dan eens naar de reguliere iPhone 11 of de iPhone 11 Pro.

Bekijk de productpagina van de Apple iPhone 11 Pro Max, de Apple iPhone 11 Pro of de Apple iPhone 11.

OnePlus 7T

Het Chinese merk OnePlus was altijd de prijsvechter op het gebied van smartphones. De fabrikant maakte high-end toestellen voor een zeer betaalbare prijs. De prijzen zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen, maar dat wil niet zeggen dat deze smartphones slechter zijn geworden. Absoluut niet zelfs. De OnePlus 7T heeft erg veel high-end functies, zonder dat je gelijk 1000 euro of meer kwijt bent. Wat dacht je van een 90Hz-scherm, driedubbele camera, Android 10 met snelle updates en de snelste processor van dit moment? Voor minder dan 600 euro valt dit toestel in het hogere middensegment, maar is daardoor zeker één van de beste keuzes van dit moment.

Op moment van schrijven moeten we de OnePlus 7T Pro nog testen, maar onze indruk is nu dat OnePlus zichzelf misschien wel in de eigen voet geschoten heeft. Ten opzichte van de OnePlus 7 is de OnePlus 7T namelijk een mooie verbetering, die veel functies van de 7 Pro naar de goedkopere versie van de nieuwe T-serie brengt. Het 90 Hz-scherm en het nagenoeg zelfde camerasysteem kunnen voor veel mensen de doorslag bieden om dit keer niet voor het Pro-model te gaan. Deze versie biedt namelijk meer dan genoeg aan.

Lees ook de review van de OnePlus 7T of de OnePlus 7T Pro.

Samsung Galaxy Note 10+

Ook dit keer vinden we de Samsung Galaxy Note 10+ in deze lijst van beste smartphones. Dit toestel is het beste wat Samsung op dit moment op de markt heeft. Je krijgt een fantastisch display, snelle hardware en een veelzijdigheid aan entertainment-opties. Voordat je nu direct naar de winkel rijdt, dit toestel is niet voor iedereen. De Samsung Galaxy Note 10+ is met name interessant in het bedrijfsleven en voor creatieve gebruikers. Dit komt door de vele extra functies, de S Pen en opties als Samsung DeX en Link to Windows. Ook is dit toestel met een Dynamic Amoled-scherm van 6,8-inch behoorlijk groot. Je zult dan ook diep in de buidel moeten tasten om dit toestel aan te schaffen, maar je krijgt wel het beste van het beste wat Samsung je te bieden heeft.

De Samsung Galaxy Note 10+ is misschien wel de beste smartphone van dit moment. Het display is fantastisch, de hardware is snel en ook op het gebied van entertainment zul je niet snel een betere smartphone vinden. Toch is dit toestel niet voor iedereen. De diverse functies van de S Pen, Link to Windows, Samsung Dex, SmartThings en Bixby zullen lang niet door iedere consument gebruikt worden. Deze smartphone is dan ook met name ideaal voor de zakelijke gebruiker die creativiteit en flexibiliteit van een smartphone nodig heeft. Voor de gewone consument biedt de Samsung Galaxy Note 10+ wellicht te veel functies die niet gebruikt gaan worden en dan is het zonde om meer dan duizend euro aan een smartphone uit te geven. Maak je toch de keuze voor dit toestel, dan snappen wij dat heel goed. Samsung heeft met de Galaxy Note 10+ echt een toptoestel op de markt gebracht.

Lees ook de review van de Samsung Galaxy Note 10+ en bekijk de productpagina voor alle specificaties en de laagste prijs.

Xiaomi Mi 9T

De Xiaomi Mi 9T is een topper in het lage middensegment. Het Chinese merk is nog niet bij iedereen even bekend, maar de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding van deze toestellen zorgen voor steeds meer fans onder het grote publiek. Voor ongeveer 300 euro krijg je een uitstekend amoled-scherm zonder schermranden, een pop-up camera aan de voorzijde en drie camera’s aan de achterzijde. Naast de hoofdcamera van 48 megapixel krijg je ook een ultra-groothoeklens en een telelens tot je beschikking. Dit model is overigens ook in een Pro-versie verkrijgbaar. Voor 100 euro meer krijg je dan iets snellere specificaties.

Voorheen waren de smartphones van Xiaomi vaak een gevalletje van ‘net niet’. De Xiaomi Mi 9 was een toptoestel voor een zeer voordelige prijs, maar het saaie uiterlijk en de relatief kleine batterij aan boord waren toch behoorlijke minpunten. Deze Xiaomi Mi 9T laat echter zien dat de Chinese fabrikant heel goed een zeer complete smartphone op de markt kan brengen voor een scherpe prijs. Het beeldscherm is prima, de camera set-up met drie camera’s is erg fijn en de hardware is snel genoeg om ook de nieuwste games moeiteloos te kunnen draaien.

Lees ook de review van de Xiaomi Mi 9T en bekijk de productpagina voor alle specificaties en de laagste prijs.

Huawei P30 Pro

Huawei kan de laatste maanden geen nieuwe toestellen met Google-apps op de markt brengen door het verbod vanuit de Verenigde Staten. Daarom moet de Chinese fabrikant andere manieren verzinnen om de consument te bereiken. De Huawei P30 Pro is het laatste vlaggenschip wat hier is verschenen. En het lijkt erop dat Huawei dit model zeker niet zal opgeven. Er verschijnen zelfs nieuwe kleurenopties van dit toestel en de prijs is steeds verder aan het zakken. Zoek je een toestel in het hogere middensegment (600 a 650 euro) met één van de beste cameraprestaties? Dan is de Huawei P30 Pro het toestel voor jou.

Het staat onomstotelijk vast dat Huawei met de Huawei P30 Pro de beste camerasmartphone aanbiedt van dit moment. De ongeëvenaarde optische zoommogelijkheden en andere camerafuncties zijn verbeterd ten opzichte van de P20 Pro en kom je eigenlijk niet op andere smartphones tegen. Daarnaast is het ontzettend fijn dat er een grote accu aanwezig is en dat die ook snel opgeladen kan worden. De overige specificaties zorgen er verder voor dat je verzekerd bent van een snelle en fijne smartphone-ervaring.

Lees ook de review van de Huawei P30 Pro en bekijk de productpagina met alle specificaties en de laagste prijs.

Motorola One Action

De meeste smartphones die worden verkocht zijn die uit het budget- en lage middensegment. Motorola heeft verschillende opties in dit segment beschikbaar, waaronder de zeer betaalbare Motorola One Action. Het woord Action staat in dit geval voor de actiecamera aan boord. De actiecamera is voorzien van een groothoeklens van 117 graden. Hiermee kun je brede video’s schieten, zelfs als je de telefoon verticaal blijft vasthouden tijdens het filmen. Ook kun je filmen in 4k. Het toestel is voorzien van een lcd-scherm van 6,3-inch, 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Voorop vind je de frontcamera van twaalf megapixel in een gaatje in het display. Het is zeker niet het snelste toestel in deze lijst, maar voor een prijs van ongeveer 200 euro heeft de Motorola One Action je erg veel te bieden.

Voor een prijs van 250 euro mag je tegenwoordig heel wat van je smartphone verwachten. En dat is prima: consumenten weten wat ze willen, dus kunnen fabrikanten hier slim op inspelen. Dat Motorola dan nog steeds weet te overtuigen met de Motorola One Action is behoorlijk uniek, want de concurrentie is moordend in deze prijsklasse. Voor het bedrag haal je een fijne Android One-smartphone met prima specificaties in huis. Er is zelfs een koptelefoonaansluiting aanwezig, evenals een usb-c-poort aan de onderkant.

Lees ook de review van de Motorola One Action.

Oppo Reno 2

Vind jij fotografie erg belangrijk op een smartphone? Kijk dan eens naar de Oppo Reno 2. Voor nog geen 500 euro krijg je uitgebreide cameramogelijkheden, een voorkantvullend oled-scherm, veel opslagruimte en een fraai design waarbij de camera’s volledig zijn weggewerkt in de behuizing. Oppo is een relatief nieuwe speler op de Nederlandse markt en zet met name in op de creatieve gebruiker door de nadruk te leggen op fotografie. Daarnaast is het fijn dat je met de Oppo Reno 2 een compleet pakket in handen krijgt met een screen protector, een prima hoesje en oordopjes. De Oppo Reno 2 is een goede keuze in het middensegment van de markt.

Als je de Oppo Reno 2 direct naast de Oppo Reno legt, dan moet je misschien moeite doen om te kunnen bepalen wat de verschillen zijn. De fabrikant heeft zich namelijk geconcentreerd op interne verbeteringen en aanpassingen aan de software en dat is wat ons betreft de juiste keuze geweest. De Reno 2 heeft een betere processor, meer werkgeheugen en een grote batterij om mee te beginnen. Maak je veel of graag foto’s met je smartphone? Dan is de Reno 2 een prima kanshebber.

Lees de review van de Oppo Reno 2.

Honor 9X

De Honor 9X is een beetje een vreemd toestel. Door de ban van de Verenigde Staten mag Google geen zaken doen met Huawei en Honor. Dit betekent dat Huawei (Honor is een submerk van Huawei) geen nieuwe toestellen met Google-apps op de markt mag brengen. Het resultaat is dan de Honor 9X. In feite is dit de eerder uitgebrachte Huawei P Smart Z, maar dan met een nieuwe cameramodule. Geen opvallend toestel, maar wel erg betaalbaar. Honor kiest regelmatig voor een flash sale, waarbij je dit toestel voor 199 euro kunt aanschaffen. En deze lage prijs is het toestel met voorkantvullend scherm, pop-up frontcamera en 48-megapixel camera meer dan waard.

De Honor 9X is geen slecht toestel, verre van zelfs. NFC ontbreekt dan, maar verder heeft dit toestel alles wat je van een moderne smartphone mag verwachten. Een grote batterij, veel opslaggeheugen en een camera die over het algemeen vrij redelijke prestaties levert. Voor de gebruiker die niet teveel eisen stelt is de Honor 9X dan ook een prima toestel met een zeer degelijke bouwkwaliteit.

Lees ook de review van de Honor 9X.

Smartphones vergelijken

Wil je zelf zoeken naar de beste smartphones? Op onze website kun je zelf alle smartphones met elkaar vergelijken. Kijk eens in de tablets database voor een overzicht van alle smartphones die op dit moment verkrijgbaar zijn. Je kunt ze vergelijken aan de hand van specificaties, de laagste prijs en meer. Wil je nog meer recensies lezen over alle toestellen die we getest hebben, ook van tablets, convertibles en hybrides? Kijk dan eens bij het overzicht van alle recensies van door ons geteste producten.