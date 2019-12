FWD Weekly update: Sonos Port en op bezoek bij Homey-expert Erik Smit

Elke week zetten we het beste van het beste dat de afgelopen week in het FWD-netwerk verschenen is voor je in één overzicht. In deze editie van de FWD Weekly Update kijken we naar een compacte streamer van Sonos en gaan we op bezoek bij Homey-expert Erik Smit.

Review: Sonos Port

Nadat de antieke Sonos Connect:Amp vervangen werd door de prima Sonos Amp, was het logisch dat ook de stokoude Connect de deur werd gewezen. Zijn vervanger is de gloednieuwe, slankere Sonos Port. Jamie vertelt je er alles over in de review van de Sonos Port.

Interview: Homey-expert Erik Smit – een smarthome op basis van Flows

Eerder deze maand reisden we af naar Zeeland, waar Erik Smit zijn eigen smarthome ingericht heeft. Op basis van de Athom Homey en een groot aantal Flows heeft Erik nagenoeg elk onderdeel van zijn huis geautomatiseerd en deelt hij zijn ervaringen via Facebook en Instagram met andere Homey-gebruikers. Wij wilden wel eens zien hoe hij het allemaal ingericht heeft. We namen een kijkje in zijn slimme huis en stelden hem een aantal vragen over zijn smarthome. Je leest het dit artikel.

Review: Philips PH805 (TAPH805)

We hebben de laatste tijd verschillende premium hoofdtelefoons met noise cancelling getest, en de prijs liegt er bij de meeste modellen niet om. Maar, active noise cancelling is ook te vinden op iets vriendelijker geprijsde hoofdtelefoons, zoals de Philips PH805 (TAPH805). Hoe dit model presteert vertelt Martijn je in de review van de Philips PH805.

WhatsApp op Android beveiligen met vingerafdruk: zo werkt het

Als je WhatsApp op Android gebruikt, dan kun je de app tegenwoordig beveiligen met je vingerafdruk. Dit is handig om te doen, zodat je zeker weet dat iemand niet zomaar door je berichten aan het scrollen is. In dit artikel lees je hoe dat werkt.

Alles wat je moet weten over Google Home en Google Assistant

De komst van Google Assistent en Google Home heeft smarthome bereikbaar gemaakt voor iedereen. Je hoeft niet langer ingewikkelde domotica-systemen te gebruiken, maar kunt gewoon de slimme assistent op je telefoon of een Google Home-speaker gebruiken zonder dat je veel ingewikkelde kennis nodig hebt. In dit artikel kijken we naar Google Home en Google Assistant. Wat kun je er precies mee? En wat kunnen we nog verwachten?