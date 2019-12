‘Gelekte foto’s tonen design van clamshell Galaxy Fold 2′

Er zijn foto’s verschenen waarop we mogelijk de opvolger van de Samsung Galaxy Fold te zien krijgen, nu al Galaxy Fold 2 genoemd. In tegenstelling tot het eerste model, heeft deze smartphone een traditioneel clamshell design gekregen. De foto’s komen bij het Chinese Weibo vandaan.

Foto’s tonen Galaxy Fold 2 – gerucht

Op de Chinese tegenhanger van Twitter, de site Weibo, zijn afbeeldingen opgedoken van de Galaxy Fold 2. Of in elk geval: waarvan mensen claimen dat het de opvolger van de Samsung Galaxy Fold is. Het lijkt erop dat Samsung hetzelfde scharnier wil gebruiken voor de opvolger als zijn voorganger. Daarnaast zien we een kleine frontcamera in het scherm en zijn de schermranden behoorlijk dik. Zodra je het toestel opvouwt, dan krijg je toegang tot een scherm aan de buitenkant. Hoe groot dat scherm is, is nu nog niet duidelijk.

Het scherm aan de binnenkant is waarschijnlijk 6,7- tot 6,9-inch groot. Verder is opvallend dat we achterop twee achtercamera’s aantreffen, dus het zou zomaar kunnen kloppen dat het toestel een stuk goedkoper wordt. Eén van die camera’s is mogelijk een 108-megapixelcamera, die we ook op de Galaxy S11 gaan aantreffen. Daarnaast doet het gerucht de ronde dat één van de twee accu’s in de Galaxy Fold 2 tenminste 900 mAh aan vermogen heeft. Samsung heeft niet gereageerd op de gelekte foto’s van het toestel.