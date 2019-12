Google is op dit moment bezig met het uitrollen van een nieuwe interface voor kaartenapplicatie Google Maps op Android. Dat betekent dat je sommige functies straks dus op een andere plek kunt terugvinden in de app. Ook moet je het voortaan zonder het hamburgermenu doen.

Nieuwe interface voor Google Maps

De Android-versie van Google Maps krijgt op dit moment een serverside update waarmee de interface aangepast wordt. Omdat het een serverside update betreft, hoef je hier zelf geen gegevens voor te downloaden. Google past de menustructuur namelijk achter de schermen aan. Dit betekent echter ook dat je de update dus niet kunt tegenhouden als je niet wil dat er iets verandert. Na het updaten zul je het bijvoorbeeld zonder het hamburgermenu aan de linkerkant moeten; veel opties staan voortaan onderin de balk.

Ook zal de For You-tab verdwijnen en plaatsmaken voor twee andere knoppen: namelijk voor je opgeslagen plaatsen en de mogelijkheid zelf content toe te voegen (zoals bijvoorbeeld recensies van plekken). Missende functies vind je veelal door op je profielfoto in de hoek (rechts bovenin) te tappen. Mocht je dan nog steeds iets missen, dan komen die dingen mogelijk later terug. Zo kun je vooralsnog geen plekken toevoegen waar Google dan naar kan kijken. De update wordt nu uitgerold naar iedereen en kan elk moment aankomen.