Opvouwbare Huawei Mate X-opvolger krijgt een beter scharnier

Huawei heeft laten weten dat de opvolger van de opvouwbare Huawei Mate X een beter scharnier gaat krijgen. Daarnaast moet het scherm een stuk steviger worden. Ook heeft de Chinese fabrikant aangekondigd dat het apparaat officieel naar Europa zal komen.

Opvolger Huawei Mate X komt naar Europa

De Huawei Mate X krijgt volgend jaar een opvolger die voorzien wordt van een beter scharnier, een steviger scherm en natuurlijk een snellere processor. Dat heeft Richard Yu, verantwoordelijk voor de consumententak bij Huawei, aangekondigd in een interview met de website Frandroid. Daarnaast is naar buitengekomen dat zowel de oude als de nieuwe Mate X naar Europa zal komen. De oude moet in het eerste kwartaal van 2020 gaan verschijnen. In China kost het apparaat momenteel 2156 euro, exclusief belasting.

Wanneer je de Huawei Mate X opvouwt, dan heb je aan beide kanten van het apparaat het scherm zitten (in tegenstelling tot de Galaxy Fold). Het is nog niet duidelijk hoe de opvolger van de smartphone eruit komt te zien. In 2020 verwachten we wel meer opvouwbare smartphones. Zo heeft onlangs Motorola nog een eigen versie aangekondigd, namelijk de Razr. En naar verluidt werkt Samsung ook een aan een nieuw model, die net als de Razr opgevouwen kan worden. Het wachten is nu op de aankondiging van de Mate X-opvolger.