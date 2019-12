Opvouwbare Samsung Galaxy Fold komt officieel naar Nederland

Samsung heeft woensdag officieel bevestigd dat de opvouwbare smartphone Samsung Galaxy Fold naar Nederland komt. Het toestel is vanaf 20 december te bestellen, waarna die op 10 januari wordt thuisbezorgd. De prijs: 2020 euro.

Samsung Galaxy Fold komt naar Nederland

De Samsung Galaxy Fold is in de kleur Cosmos Black vanaf 20 december te bestellen voor een verkoopadviesprijs van 2020 euro, laat Samsung woensdagochtend in een persbericht weten. bij de Samsung Experience Store, Samsung e-store, KPN en T-Mobile. Je ontvangt bij aankoop van de opvouwbare smartphone Galaxy Fold gratis Galaxy Buds ter waarde van 149 euro en een Aramid Fiber Slim Cover. Vanaf 10 januari is het toestel officieel verkrijgbaar in Nederland; op dat moment krijg je je pre-order ook binnen.

Elke Samsung Galaxy Fold geeft toegang tot gespecialiseerde customer care services – zoals een 24/7 support hub online of via de telefoon waarbij je een-op-een contact hebt met experts van Samsung. Ook zijn er aanvullende programma’s, zoals gratis Samsung Care+, die jouw toestel een jaar lang beschermt tegen schade, en de Samsung Ophaalservice Express. Samsung moet deze diensten wel aanbieden, aangezien de eerste lancering niet vlekkeloos verliep. Desondanks is het goed om te weten dat het bedrijf zulke ondersteuning aanbiedt.