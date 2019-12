Renders Galaxy Note 10 Lite geven voorproefje van Galaxy S11-serie

In de afgelopen weken gonst het van de geruchten over de Samsung Galaxy Note 10 Lite. Er zijn nu renders verschenen van dat toestel. Naar verluidt gaat Samsung dit design ook gebruiken voor de Samsung Galaxy S11-serie, die in februari van 2020 onthuld wordt.

Is dit de Samsung Galaxy Note 10 Lite?

De Duitse en doorgaans betrouwbare website Winfuture heeft de renders gepubliceerd. De beelden laten een telefoon zien die overeenkomen met het design die we ook al tegenkwamen op de renders van de nog onaangekondigde Samsung Galaxy S11-serie. Zo zien we voorop een klein cameragat zitten voor de selfiecamera, terwijl achterop een vierkante cameramodule aanwezig is. Daarnaast valt op dat de randen van deze budgettelefoon ontzettend dun zijn. Naar verluidt krijgt de Galaxy Note 10 Lite een meer dan riant oled-scherm.

Dat scherm zal overigens helemaal plat zijn en geen gebogen schermranden hebben. Daarnaast lijkt het erop dat Samsung de Samsung Galaxy Note 10 Lite voorziet van een S Pen met bluetooth en als we de geruchten mogen geloven dan gaat het om bluetoothversie 5.1. Het toestel moet straks in tenminste drie kleuren verkrijgbaar zijn, namelijk rood, zilver en zwart. De verwachting is dat de Zuid-Koreaanse fabrikant de budgetversie van de Note 10-serie in januari onthuld. Echter, hier is nog niets over bekendgemaakt.