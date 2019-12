Renders tonen nieuwe iPad Pro met drie camera’s aan achterzijde

Dat Apple werkt aan nieuwe iPads mag geen verrassing zijn. En dat deze nieuwe iPads wat zaken ervan van de nieuwe iPhones zal ook niemand verbazen. Op nieuwe renders die mogelijk het ontwerp van de volgende generatie iPad Pro tonen zien we bijvoorbeeld de drie camera’s van de huidige generatie iPhones terug.

Uit de renders, verspreid door OnLeaks en gebaseerd op inside information, kunnen we opmaken dat Apple met een 11-inch en een 12,9-inch iPad Pro komt. Qua uiterlijk lijken de modellen veel op hun voorgangers, met één belangrijk verschil. De camera’s aan de achterzijde zijn namelijk overgenomen van de iPhone 11 Pro en 11 Pro Max. We zien hier drie lenzen en een flitser terug, op een eigen eiland.

Volgens iGeeksBlog zijn vooralsnog alleen de afmetingen van de 11-inch variant bekend. Die zouden ongeveer 248 x 178,6 x 5,9mm bedragen. De dikte is 7,8mm bij het camera-eiland. De afmetingen die genoemd worden zijn zijn nagenoeg gelijk aan die van de huidige iPad Pro-modellen die reeds in 2018 uitgebracht zijn. De kans is groot dat ook de afmetingen van de 12,9-inch iPad Pro weinig zullen afwijken.

Veel meer weten we momenteel niet over de iPad Pro voor 2020. De verwachting is dat Apple de nieuwe modellen in het voorjaar aankondigt.