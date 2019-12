Samsung bevestigt komst eerste Galaxy Tab tablet met 5G

Langzaam aan zien we steeds meer apparaten met ondersteuning voor 5G verschijnen, en ook de ooit zo populaire tablets moeten eraan geloven. Samsung heeft als één van de eerste fabrikanten bevestigd met een tablet te komen die 5G-ondersteuning biedt. Het is ook de eerste tablet van de Koreaanse fabrikant die van 5G voorzien is.

Samsung bevestigt deze week dat er een Galaxy Tab S6 met 5G onderweg is. Deze tablet is reeds te zien op een website van de Koreaanse fabrikant en qua uiterlijk lijkt het model in ieder geval als twee druppels water op de WiFi- en 4G-versies van het toestel. De kans is dan ook groot dat Samsung alleen de 5G-functionaliteit heeft toegevoegd. Het Super Amoled-scherm met een WQXGA-resolutie (2.560 bij 1.600 pixels) en de bekende S-Pen stylus zijn ook weer aanwezig.

We verwachten dat Samsung de nieuwe Galaxy Tab S6 met 5G tijdens CES 2020 in Las Vegas officieel aan het publiek toont. Waarschijnlijk wordt de lancering gecombineerd met die van de nog onaangekondigde Galaxy Note 10 Lite en Galaxy S10 Lite. Beide toestellen zijn uitgeklede versies van hun duurdere broers. Of alledrie de nieuwe toestellen hun weg naar Nederland en België gaan vinden is vooralsnog onduidelijk.