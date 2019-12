‘Samsung Galaxy Note 10 Lite kost 609 euro en verschijnt in januari’

We hebben het al een tijdje over de mogelijke komst van de Samsung Galaxy Nite 10 Lite, maar vooralsnog was er niets bekend over een prijs en lanceerdatum. Daar komt vandaag verandering in want volgens het Duitse Winfuture kunnen we de nieuwe telg van de Galaxy Note-familie in januari verwachten voor een prijs van 609 euro.

De Duitse techsite zegt van bronnen vernomen te hebben dat de Samsung Galaxy Note 10 Lite op 10 januari in diverse West-Europese landen uitgebracht wordt, tegelijkertijd met de nog onaangekondigde Galaxy S10 Lite. De smartphone is een goedkopere versie van de Galaxy Note 10 en komt met een 6,7-inch oled-scherm dat een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels heeft. Natuurlijk is de S-Pen, de bekende stylus, nog altijd aanwezig.

Verder zou de Note 10 Lite voorzien zijn van een vingerafdrukscanner onder het scherm, een dat aan de voorzijde voor de frontcamera, drie 12 megapixel-camera’s, de Exynos 9810-processor, een 4500mAh accu, 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslaggeheugen dat middels een microSD-kaart uit te breiden is. Ook is er nog atlijd een 3.5mm-poort voor een hoofdtelefoon aanwezig.

De Galaxy S10 Lite zou over hetzelfde scherm als de Note 10 Lite beschikken, maar voorzien worden van een Qualcomm 855-processor en een 48 megapixel-camera. Dit model moet 680 euro gaan kosten.