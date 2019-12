Slimme apparaten moeten verplicht updates krijgen dankzij nieuwe wet

We zien het maar al te vaak voorbij komen: bezitters van een nieuwe tv of smartphone die klagen dat hun apparaat niet meer van nieuwe software voorzien wordt door de fabrikant. Daar moet als het aan het kabinet ligt verandering in komen. Er is een wetsvoorstel ingediend waarmee er een updateplicht voor verbonden apparaten ingevoerd wordt.

Momenteel is er geen verplichting voor verkopers of fabrikanten van producten om hun producten ook na verkoop te blijven voorzien van updates. Dit zorgt er steeds vaker voor dat consumenten relatief snel met een verouderd apparaten zitten waarop bepaalde functies of features niet meer werken. De Nederlandse overheid wil daar iets aan doen en heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend dat moet gelden voor alle met het internet verbonden apparaten, waaronder smartphones, televisies en slimme apparatuur voor in huis.

Het doel van de nieuwe wet, die in 2021 in zou moeten gaan, is dat producten consumenten voortaan weten wat zij van een product mogen verwachten. De updateplicht ligt echter verrassend genoeg niet bij de fabrikant van een televisie, een smartphone of een slim apparaat voor in huis. Het zijn de verkopers die deze plicht dragen en zij moeten dus duidelijke afspraken gaan maken met fabrikanten.

Daarnaast zitten er nogal wat mitsen en maren aan de nieuwe wet. De updateplicht voor verkopers moet er namelijk voor zorgen dat apparaten ‘minimaal blijven functioneren op hetzelfde niveau als ten tijde van de aankoop’. Het bekent dus niet dat je zomaar een nieuwe versie van een besturingsysteem of een nieuwe functie mag eisen. Het betekent wel dat jouw apparaat moet blijven functioneren zoals geadverteerd en beloofd bij de verkoop. Functies mogen niet verloren gaan en de veiligheid moet middels updates gewaarborgd worden. Daarbij geldt de updateplicht voor een periode ‘die de consument redelijkerwijs kan verwachten’, wat nog behoorlijk vaag is en wellicht later nog aangevuld zal worden. Tot slot mag een verkoper zichzelf er ook makkelijk van afmaken want als deze een consument bij de aankoop van expliciet meldt dat je geen updates mag verwachten en je hiermee uitdrukkelijk instemt, dan kun je de verkoper naderhand niet aansprakelijk stellen.

De updateplicht moet vanaf 2021 gaan gelden voor alle apparaten en digitale diensten die in Europa verkocht worden. Tot die tijd zullen we vast en zeker nog meer te horen krijgen, met name over de invulling van grijze gebieden en over hoe verkopers precies afspraken met fabrikanten kunnen maken om aan hun plicht te kunnen voldoen.