WhatsApp op Android beveiligen met vingerafdruk: zo werkt het

Als je WhatsApp op Android gebruikt, dan kun je de app tegenwoordig beveiligen met je vingerafdruk. In dit artikel lees je hoe dat werkt. Dit is handig om te doen, zodat je zeker weet dat iemand niet zomaar door je berichten aan het scrollen is.

WhatsApp heeft eerder dit jaar aangekondigd dat het mogelijk is dat je de berichtendienst op Android beveiligt met je eigen vingerafdruk, zoals je dat waarschijnlijk ook al gedaan hebt voor de algemene veiligheid van je smartphone. De functie was eerder beschikbaar voor iOS-gebruikers. Als je de functie activeert, we leggen hieronder uit hoe, dan moet je dus voortaan je vingerafdruk gebruiken om toegang te krijgen tot je gesprekken. Misschien vervelend, maar in sommige gevallen helpt een extra laag aan beveiliging voor je privacy.

Vingerafdrukscanner gebruiken met WhatsApp

Het uitrollen van de functie heeft even geduurd, maar als het goed is kun je hem nu activeren binnen de Android-versie van de populaire berichtendienst. Eenmaal geactiveerd krijg je toegang tot verschillende opties en mogelijkheden binnen de app. Zo kun je instellen dat de applicatie ontgrendeld binnen één of dertig minuten (waarna de app zichzelf weer vergrendelt en je dus opnieuw moet inloggen). Ook kun je instellen dat de inhoud van de notificaties niet zichtbaar is op het moment dat de app vergrendeld is op je smartphone.

Om de extra laag aan beveiliging in te stellen, volg je het onderstaande stappenplan.

Open de berichtendienst;

Druk rechts bovenin op de drie puntjes en selecteer instellingen;

Tap op Account en daarna op Privacy.

Helemaal onderaan het scherm (misschien moet je scrollen) staat Vingerafdrukvergrendeling.

Beweeg de schuifregelaar naar rechts.

Leg nu je duim of vinger op de scanner van je smartphone.

Je hebt nu de vingerafdrukbeveiliging ingesteld voor WhatsApp. In beeld staan nu verschillende opties. Zo kun je er voor zorgen dat de app automatisch vergrendeld wordt nadat je de app afsluit. Maar je kunt dat dus ook laten gebeuren na één minuut of dertig minuten. Helemaal onderaan zie je nu een extra schuifregelaar staan. Hiermee stel je in of je de inhoud en afzenders van meldingen wil zien op het moment dat de applicatie vergrendeld is. Door het schuifmechanisme naar links te duwen, voorkom je dat informatie zichtbaar is.

Meer lezen?

Wil je meer lezen over apps? Houd dan onze uitgebreide nieuwsdatabase in de gaten. Ook kun je terecht in onze sectie met al onze tips en adviezen en kun je natuurlijk onze reviews lezen.