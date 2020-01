Alcatel toont nieuwe budgettoestellen tijdens CES 2020

TCL Communication heeft nieuwe smartphones van Alcatel gepresenteerd tijdens de CES 2020 in Las Vegas. Het gaat in totaal om drie nieuwe modellen. Het bedrijf staat bekend om de betaalbare smartphones en dat is in dit geval niet anders.

Alcatel 1S

De Alcatel 1S komt in het eerste kwartaal van 2020 naar ons land toe. Het toestel beschik over een drievoudige camera met dertien, vijf en twee megapixels en beschikt over kunstmatige intelligentie om scenes automatisch te detecteren. Het toestel met octa-core-processor (MediaTek MT6762D), 3 GB werkgeheugen en 32 GB opslaggeheugen beschikt over een hd+-scherm van 6,22-inch en komt straks voor 99 euro op de markt. Je kunt kiezen uit de kleuren Agate Green en Power Gray.

Alcatel 1B

De Alcatel 1B is een Android G0-telefoon (Android 10). Dit model heeft een 5,5″-scherm en een batterij met een capaciteit van 3.000 mAh. Dit budgettoestel draait op een Snapdragon 215, 2 GB werkgeheugen en 16 GB opslaggeheugen. Achterop vind je een hoofdcamera van acht megapixel, voorop heb je een frontcamera van vijf megapixel. Dit toestel beschikt over een speciale Google Assistent-knop, waarmee je eenvoudig deze virtuele assistent kunt oproepen. Het toestel verschijnt in het eerste kwartaal van 2020 voor 79 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren Prime Black en Pine Green.

Alcatel 3L

De Alcatel 3L is het duurste toestel van de drie, alhoewel de adviesprijs van 139 euro nog altijd erg laag is vergeleken met de concurrentie. Verwacht dan ook geen high-end specificaties, maar met een octa-core-processor, 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslaggeheugen krijg je best veel waar voor je geld. Dit toestel beschikt over een drievoudige camera waaronder een 48-megapixel hoofdcamera, vijf megapixel groothoek en twee megapixel macrolens. Voorop vind je een selfiecamera van acht megapixel. Het toestel heeft een scherm van 6,22-inch. Ook dit model verschijnt in het eerste kwartaal van 2020. Kies uit de kleuren Chameleon Blue en Dark Chrome.