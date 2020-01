Androids Airdrop-alternatief te zien in hands-on video

XDA Developers heeft een video gepubliceerd waarin we goed kunnen zien hoe Androids Airdrop-alternatief straks precies werkt. Op Android heet de functie Nearby Sharing. In de video wordt laten zien hoe de onaangekondigde optie bestanden uitwisselt tussen twee Pixel-telefoons.

Nearby Sharing is Androids Airdrop-versie

Het betreft een Pixel 2 XL en een Pixel 4, maar XDA Developers laat weten dat de functie ook werkt op een OnePlus-apparaat. Ondanks het feit dat Airdrop zo’n populaire functie is onder iPhone-bezitters, heeft Google dat succes nog niet kunnen kopiëren. De Google Files-app heeft de functie ingebouwd, maar dat is nog niet hetzelfde als een standaard systeemfunctie. Over de optie bestaan al maanden geruchten en de zoekmachinegigant heeft tot op heden nog niets aangekondigd; dit is de eerste keer dat we zien hoe het werkt.

In de video is te zien dat het Airdrop-alternatief direct in het snelle menu te vinden is. Hoewel de optie nog niet vlekkeloos werkt, is uiteindelijk wel te zien hoe een bestand via wifi probleemloos overgezet wordt. Dit werkt het beste wanneer apparaten dicht bij elkaar zijn, maar ook op afstand — en je kunt instellen dat je apparaat niet altijd zichtbaar is, zodat je kunt voorkomen dat je ongewenst foto’s of video’s toegestuurd krijgt. Ondertussen werkt Samsung met een aantal andere telefoonfabrikant ook aan hun eigen versies.