Apple adresseert privacyprobleem in iPhone 11-chip

Vorige maand kwam aan het licht dat Apple toch de locatie van iPhone 11-gebruikers kon volgen wanneer het delen van locatie uitstond. Het bedrijf uit Cupertino heeft nu een bèta-update beschikbaar gesteld die dat probleem oplost.

De verschillende iPhone 11-modellen zijn dus in staat om de locatie van te gebruiken te blijven volgen, zelfs op het moment dat gebruikers die functie uitgeschakeld hebben. Dit voorval bracht terecht zorgen met zich mee, aangezien het niet van tevoren duidelijk gemaakt werd door Apple, dat dit soort dingen mogelijk zijn. Aanvankelijk reageerde het Amerikaanse bedrijf ook een beetje laconiek op de situatie, waardoor de zorgen niet weggenomen werden.

Een dag later bracht Apple zelf het nieuws naar buiten dat dit gedrag te wijten valt aan de UWB-chip in de iPhone 11. De chipset wordt niet overal gebruikt op de wereld, waardoor de locatiediensten op de smartphone blijven controleren of die nou wel of niet gebruikt kunnen worden. Een vertegenwoordig zei daarover dat Apple hiermee geen gebruikersdata verzamelt.

Nu is er echter en gelukkig wel een oplossing voor het privacyprobleem. Nog niet in de stabiele versie van het iOS, maar testers van bèta 13.3.1 kunnen de functie voor het uitschakelen van de diensten vinden binnen de locatie-instellingen. Wanneer de update voor iedereen verschijnt, is nog niet bekendgemaakt.