Apple werkt mogelijk aan nieuwe draadloze oplader voor iPad

Apple schijnt te werken aan een draadloze oplaadmat voor iPad. MacRumors schrijft dat het gaat om een kleinere oplader dan Apple in eerste instantie in ontwikkeling had. Bovendien lijkt er een druk half jaar aan te komen voor Apple, als we een bekende Apple-analist mogen geloven.

AirPower

Vorig jaar werd de AirPower geannuleerd. De verwachtingen waren hooggespannen sinds de aankondiging in 2017, mede omdat deze meerdere apparaten tegelijk kon opladen. Geheel draadloos kon je tegelijkertijd je iPhone, AirPods en Apple Watch van stroom voorzien.

Het lukte Apple helaas niet om de technologie zo te ontwikkelen dat er meerdere producten tegelijk konden worden opgeladen, ongeacht hoe ze gepositioneerd zijn. Nu lijkt Apple toch nog met een draadloze oplader te komen voor iPad, maar dan een kleiner exemplaar.

Draadloze iPad-oplader

Dit heeft Apple-analist Ming-Chi Kuo gezegd tegen MacRumors. Kuo geeft hierbij niet aan of er nog iets van de plannen voor AirPower zijn blijven staan, of dat het toch om een heel nieuwe draadloze iPad-oplader gaat die hier los van staat.

De analist heeft daarnaast voorspeld dat Apple in het eerste half jaar van 2020 nog zal komen met de Tag Trackers (om verloren voorwerpen terug te vinden via een Bluetooth-tracker), een LCD-iPhone van 4,7 inch, een nieuwe headset en een upgrade van iPad Pro, MacBook Pro en MacBook Air. Als dit alles inderdaad nog in de komende zes maanden volgt voor Apple, dan heeft het bedrijf duidelijk niet stilgezeten.

Echter kan het Coronavirus in China ervoor zorgen dat de productie van de nieuwe Apple-producten vertraging oploopt. De verwachting dat Apple met veel grootse dingen komt is er in ieder geval, want Kuo heeft het vaker bij het rechte eind.