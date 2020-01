Cat Phones presenteert de stevige Cat S32-smartphone

Cat, een fabrikant van stevige smartphones, introduceert tijdens CES 2020 een nieuw instapmodel, namelijk de Cat S32. De fabrikant omschrijft het toestel als een robuuste smartphone vol functionaliteit, voor de meest veeleisende (buiten)omgevingen.

Dit is de Cat S32

De nieuwe Cat S32 beschikt over een aantal functies die gebruikers in dit segment goed van pas komen: een lange levensduur van de batterij, ‘rugged’ eigenschappen en een helder display. Het toestel is zo ontworpen dat je hem kunt blijven gebruiken, dankzij de 4200 mAh-batterij en de robuuste IP68-gecertificeerde stof- en waterdichte behuizing. De telefoon kan voor 35 minuten lang tot anderhalve meter diep in het water liggen.

De S32 doorstaat rigoureuze valtests van 1,80 meter op staal, op elke hoek van het toestel. Dankzij de MIL SPEC 810G-specificatie trotseert de telefoon een hoop elementen. Zoals alle Cat-telefoons is de S32 onderworpen aan thermische schokken, extreem hoge en lage temperaturen, vibratie- en tuimeltests en zoute nevel.

Met zijn robuuste eigenschappen borduurt de Cat S32 voort op Cat Phones’ ervaring met het maken van stevige toestellen. Het heldere scherm van 5,5-inch, met een hd+-resolutie en beeldverhouding van 18:9, wordt beschermd door krasbestendig DragonTrail Pro Glass en kan het worden gelezen in fel zonlicht. Het touchscreen kan worden bediend met natte vingers en handschoenen.

De S32 heeft een consumentenadviesprijs van 299 euro en is vanaf het tweede kwartaal van 2020 verkrijgbaar.

Voor meer nieuws vanuit Las Vegas en over de CES-beurs die nu plaatsvindt, kun je terecht in ons nieuwsarchief.