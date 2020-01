De CES 2020 in Las Vegas is afgelopen en dat betekent dat we de balans kunnen opmaken. Wat worden de trends van dit jaar? Welke producten kunnen we verwachten? En waar focussen de grotere fabrikanten op? In dit artikel zetten we de belangrijkste ontwikkelingen en aankondigingen voor je onder elkaar.

Smartphones

Meestal is CES niet dé beurs waar verschillende techfabrikanten nieuwe smartphones aankondigen, maar dit jaar hebben we er toch een aantal voorbij zien komen. Hoewel de smartphones al in december gepresenteerd werden, maakte Samsung vlak voor het begin van de beurs bekend dat de Galaxy A71 en Galaxy A51 naar Nederland en België komen. De toestellen moeten eind januari verkrijgbaar zijn en bevatten verschillende verbeteringen, zoals een lange batterijduur, een Infinity O-display en een slimme camera.

Dat was niet de enige aankondiging van Samsung tijdens CES 2020, aangezien het Zuid-Koreaanse bedrijf ook de Galaxy S10 Lite en Galaxy Note 10 Lite presenteerde. De smartphones hebben een aantal overeenkomsten, maar verschillen wel degelijk van elkaar. Zo heeft de S10 Lite een andere cameramodule gekregen, terwijl de Note 10 Lite voorzien is van een stylus. In ons nieuwsbericht krijg je ook meteen een duidelijk overzicht te zien van de overeenkomsten en verschillen. Beide smartphones komen deze maand op de markt.

Het Franse Alcatel was ook van de partij en kondigde drie smartphones aan: de Alcatel 1S, Alcatel 1B en Alcatel 3L. Alle toestellen moeten in het eerste kwartaal van 2020 verschijnen en hebben relatief lage adviesprijzen meegekregen. Producent van stevige smartphones, Cat Phones, presenteerde tevens een goedkopere mobiele telefoon, een zogenaamd instapmodel. Het gaat om de Cat S32, die een robuuste smartphone met de benodigde certificaten moet voorstellen voor een bedrag van 299 euro. Hij verschijnt in het tweede kwartaal.

OnePlus was dit jaar ook van de partij en nam een conceptsmartphone mee. De cameralenzen aan de achterkant worden verborgen door het dynamische elektrochroom glas en worden pas zichtbaar als de camera in gebruik is. Hiermee wil OnePlus ervoor zorgen dat je telefoon er elegant uitziet wanneer je de camera’s niet gebruikt. Daarnaast kan dat speciale glas ook helpen bij het maken van foto’s: het functioneert als een ingebouwde polarisatiefilter. De telefoon zal echter niet in deze vorm letterlijk uitgebracht worden.

Opvouwbare apparaten en meer

Naast smartphones was er ook genoeg ruimte voor convertibles, hybride tablets en opvouwbare computers. Zo heeft Lenovo een aantal convertibles en Chromebooks gepresenteerd, waaronder de Lenovo Yoga 5G. Er wordt nu flink geïnvesteerd in 5g-technologie en -netwerken, dus is het goed om te zien dat steeds meer fabrikanten alvast producten daarvoor uitbrengen. Ook de Lenovo ThinkPad X1 Fold is een apparaat om in de gaten te houden. Dit wordt één van de eerste, functionele, opvouwbare computers straks.

Dan hebben we nog Dell, die ook lijkt in te zetten op opvouwbare computers. Het bedrijf heeft een prototype meegenomen van zijn idee van zo’n product, dat binnenkort zijn eigen productcategorie zal hebben wanneer het eerste model gelanceerd wordt. Of ze nou opvouwbare computers of tablets worden genoemd, het beeld is duidelijk: je kunt het scherm in het midden opvouwen. Verder heeft Acer nog een aantal producten aangekondigd en zagen we ook nieuwe convertibles voorbijkomen van de fabrikant die erg opvallend zijn.

Overig nieuws

Qua overigens nieuws was het niet zo heel druk tijdens CES 2020. Twitter heeft nog wel wat van zich laten horen en laat weten dat gebruikers binnenkort de mogelijkheid hebben om zelf te bepalen wie op welke tweets reageert. Je kunt zelfs instellen dat mensen helemaal niet mogen reageren. Daarnaast heeft Samsung een speciaal toetsenbord ontwikkeld voor je smartphone. Dit is een onzichtbare variant die werkt dankzij de frontcamera. Vervolgens kun je gewoon op een vlakke tafel type alsof je een toetsenbord voor je hebt liggen.

