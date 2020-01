Datum Google I/O 2020 bekend: van 12 tot en met 14 mei

Google heeft in een tweet laten weten wanneer de volgende Google I/O-ontwikkelaarsconferentie plaatsvindt: van 12 tot en met 14 mei. Vorig jaar werd er onder meer de Google Pixel 3a-serie en de Next Hub Max gepresenteerd. Voor nu weten we niet zeker wat er aan zit te komen.

Google I/O 2020 vanaf 12 mei

Dat heeft Alphabet- en Google-ceo Sundar Pichai in een tweet bekendgemaakt. De conferentie vindt plaats op dezelfde plek als in 2019 en 2018, namelijk het Shoreline Amphitheatre. Dat ligt in Mountain View, vlakbij het hoofdkantoor van de zoekmachinegigant. Voor 2020 is nog niet zeker waar Google mee op de proppen komt, maar het lijkt erop dat we in elk geval een nieuwe budgettelefoon kunnen verwachten. Waarschijnlijk is dit de Google Pixel 4a (met een mogelijk XL-model), aangezien vorig jaar de Pixel 3a gepresenteerd werd.

Cosmos aligned. We’ll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year’s #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1 — Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020

Over de Pixel 4a wordt gezegd dat die een behoorlijke camerabump krijgt, evenals een koptelefoonaansluiting en een scherm met een cameragat (waar de frontcamera dus in het scherm verwerkt zit). Verder weten we nog dat Google vorig jaar de Next Hub Max presenteerde tijdens dit evenement, dus mogelijk zien we ook nieuwe Nest-hardware voor in een smarthome. De Nest Hub Max is overigens niet uitgebracht in Nederland, maar met een beetje zoeken kun je dergelijke producten vanuit de Verenigde Staten importeren.