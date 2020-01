We gebruiken onze smartphones tegenwoordig overal voor: betalingen, dating, gezondheid, werken, gaming, communicatie, en natuurlijk om van alles op te zoeken. Al die dingen die je doet genereren data, dus is het van belang dat je hier verstandig mee omgaat. Mocht je niet weten waar je moet beginnen, dan hebben we hieronder de beste tips voor je verzameld.

Computers kunnen gehackt worden, accounts worden wel eens gestolen en wachtwoorden worden soms in complete pakketten aangeboden. Dat klinkt allemaal wat ver weg, maar het kan zomaar iedereen overkomen. Gelukkig kun je jezelf ten dele wapenen tegen dit soort moderne bedreigingen door bewust met je apparaten en data om te gaan. Neem niet klakkeloos alles aan, klik niet zomaar overal op en zorg ervoor dat alles goed achter slot en grendel zit. Dat en meer lees je in dit artikel, waarin we enkele belangrijke tips geven over het beveiligingen van je smartphone.

Gebruik wachtwoorden

Het klinkt heel voor de hand liggend, maar gebruik voor alle belangrijke apparaten en apps in huis wachtwoorden of pincodes. Zorg er ook voor dat je voor elk account een ander wachtwoord hebt, en dan niet simpelweg dezelfde variant met een -1 of een -123 erachter.

Gebruik bijvoorbeeld een zin in plaats van een woord. Een lange zin die je heel persoonlijke is, zodat je hem niet snel vergeet – en waar kwaadwillenden dus ook niet zomaar achter komen. Geen wachtwoord gebruiken betekent dat je jezelf meteen met 1-0 achter zet en dat is niet de bedoeling in de digitale wereld. Geef je op dat moment je telefoon uit handen, dan geef je in feite de sleutels tot je leven weg.

Heeft je account ergens al een standaardwachtwoord? Verander dat dan zo snel mogelijk. We komen dit soort wachtwoorden veelal tegen in de vorm van ‘1234’ of ‘default’. Probeer ook niet de lolbroek uit te 

hangen door van je wachtwoord het woord ‘wachtwoord’ te maken zodat je mensen in de maling kunt nemen als ze om je wachtwoord vragen.

Overigens is het ook geen goed idee om ook maar aan iemand zo’n wachtwoord of wachtzin te geven, hoeveel je iemand ook vertrouwt. De kans dat informatie daardoor in slechte handen valt, neemt er alleen maar door toe.

In het verlengde hiervan is het verstandig te denken aan een wachtwoordmanager. Zo’n manager slaat niet alleen al die woorden op die je ingesteld hebt voor alle profielen die opgeslagen staan, ook kan die helpen bij het verzinnen bij een goed wachtwoord. Meestal door een combinatie van tekens, letters en cijfers voor te stellen, die dan meteen opgeslagen worden.

Wees selectief met je apps

Hoe minder applicaties je gebruikt of op je telefoon hebt staan, hoe kleiner de kans dat iemand met je gegevens aan de haal gaat. Applicaties verzamelen gegevens over hun gebruikers en sturen die vaak door naar externe servers waar die informatie verwerkt wordt (meestal door computers, maar soms ook door mensen).

Is er ineens een hippe app waarmee iedereen met een leuk fotofilter zijn geslacht kan veranderen? Dan is de kans groot dat zo’n app helemaal gratis is en advertenties aanbiedt en daardoor gegevens binnensleept over gebruikers en die dus doorstuurt. Helaas blijkt dat dit niet alleen gebeurt met apps waar je toestemming hebt gegeven voor gebruik van telefoononderdelen, zoals camera of microfoon. Soms kan een app ook data verzamelen wanneer die simpelweg op je telefoon staat, zonder expliciete toestemming tot je gegevens. Wees dus altijd selectief met je apps.

Klik niet op verdachte links

Een verdachte link in een mail of bericht achterhalen is moeilijk. Daarom is de stelregel: herken je het niet, klik er dan niet op. Krijg je ineens een vreemd berichtje van je vrienden of claimt iemand je vriend te zijn wanneer die iets stuurt vanaf een onbekend nummer, probeer dan altijd te achterhalen wat er aan de hand is.

Berichten die van een bank binnenkomen via sms zijn altijd nep, dus daar hoef je niet lang bij stil te staan. Krijg je een bericht van een bank? Neem dan altijd contact op met de klantenservice, zodat ze daarvan op de hoogte zijn en maatregelen kunnen treffen – of je nou klant bent of niet.

Stel van afstand leegmaken in

Telefoons met Android en iOS aan boord hebben de optie dat je de data van het interne geheugen kunt wissen. Je kunt je telefoon dus op afstand leegmaken. Zowel Google als Apple bieden handige stappenplannen aan voor het instellen van deze optie.

Mocht je ooit je telefoon kwijtraken of mocht die ook gestolen worden, dan kun je er in elk geval voor zorgen dat kwaadwillenden niet met je gegevens aan de haal gaan. Er hangt vaak nog een aantal voorwaarden aan het wissen, zorg er dus voor dat je per telefoon opzoekt wat die voorwaarden zijn zodat je goed beslagen ten ijs komt.

Schrijf je IMEI-nummer op

In het verlengde hiervan doe je er goed aan het IMEI-nummer van je telefoon op te schrijven. De afkorting staat voor International Mobile Equipment Identity. Dit is een uniek nummer voor je smartphone, waarmee je kunt bewijzen dat het apparaat daadwerkelijk van jou is. Je vindt het nummer achter de accu of binnen de instellingen van je telefoon.

Houd je software up-to-date

Fabrikanten brengen niet voor niets om de zoveel weken of maanden software-updates uit. Ja, we kunnen ons voorstellen dat het soms vervelend is als de interface verandert of wanneer dingen op andere plekken staan, maar die updates zorgen ook voor een betere garantie voor je online veiligheid. Er worden vaak risicovolle gaten in het digitale hek mee gedicht, zodat je beter beschermd bent.

Mocht je toch twijfelen of zo’n update de moeite waard is en of die niet zomaar iets kapotmaakt wat voorheen gewoon werkte (we moeten wel eerlijk blijven, dit kan gebeuren), dan doe je er goed aan maximaal een week of twee te wachten op berichtgeving omtrent problemen. Zijn die er niet, dan kun je de update beter zo snel mogelijk downloaden.

Gebruik tweestapsverificatie

Tweestapsverificatie is een beveiligingsmiddel waarbij je met een extra apparaat bij de hand moet inloggen op profielen en accounts. Voor je Netflix-account is dit misschien niet nodig, maar bijvoorbeeld je Google- of Apple-account heeft hier wel baat bij.

Je kunt op verschillende manieren tweestapsverificatie gebruiken. Dat kan door middel van extra hardware, in de vorm van een usb-sleutel. Zolang jij de enige met die sleutel bent, weet de software dat jij bent wie je zegt dat je bent, waardoor je altijd toegang kunt krijgen tot accounts met gevoelige informatie.

Maar je kunt er ook voor kiezen een app te gebruiken, zoals Google Authenticator. Die app genereert steeds andere codes waarmee je kunt inloggen op bijvoorbeeld Instagram, Twitter, een cloudopslagdienst of wat voor belangrijk profiel dan ook.

Helaas is het zo dat niet elke app of online dienst tweestapsverificatie gebruikt, waardoor je dit dus niet overal kunt instellen. Maar áls het kan, dan raden we het je aan dit te doen. Mocht je het te veel gedoe vinden, bedenk dan dat je dit waarschijnlijk al doet voor je bankzaken. Ook daar gebruik je een apparaat om in te loggen, dat losstaat van je mobiele telefoon.

Wanneer je eenmaal alles ingesteld hebt, dan is het een moeiteloos proces. Het enige dat je dus nodig hebt is een telefoon met een speciale app of een extra apparaatje, dat vaak aan je sleutelbos gehangen kan worden.

Gebruik geen openbare netwerken

Vermijd openbare wifinetwerken. Hoe mooi die belofte ook is van gratis internet, er zit altijd een partij tussen die je gebruik zou kunnen monitoren. Inmiddels is ook aangetoond hoe gemakkelijk het voor mensen is om er zelf nog een kunstmatig netwerk tussen te plaatsen waarmee kwaadwillenden je gegevens kunnen onderscheppen, en daar zit je helemaal niet op te wachten.

Maak regelmatig een back-up aan

Deze tip spreekt voor zich. Dat kun je op verschillende manieren. Je kunt alles automatisch laten verlopen door gebruik te maken van een automatische cloudopslagdienst. Je bestanden (foto’s, video’s, stemberichten en meer) kunnen dan automatisch naar de cloud gaan. Stap je dan over naar een nieuwe telefoon, dan kun je al die gegevens en meer downloaden naar het nieuwe model.

Zorg er wel voor dat je op de hoogte bent van de voorwaarden van de dienst. Amerikaanse leveranciers houden er vaak andere regels op na de Europese of Nederlandse diensten.

Vind je de cloud nog steeds eng? Geen probleem, je kunt altijd zelf een back-up maken door handmatig de bestanden te kopiëren naar een externe harde schijf via je computer. Als je die losgekoppeld houdt en alleen gebruikt tijdens het back-uppen, dan weet je zeker dat er geen vreemde dingen met je data kunnen gebeuren.

Vergeet je sim- en sd-kaarten niet

Ben je van plan je telefoon te verkopen? Haal dan altijd je sim- en sd-kaarten uit je mobiele telefoon. Op die kaarten staan namelijk schatten aan informatie over jou en je vrienden en het zou ontzettend onnodig zijn wanneer iemand daarmee aan de haal gaat. Maak je telefoon altijd helemaal leeg en ga terug naar de fabrieksinstellingen voordat je hem overhandigt, maar niet voordat je beide kaarten uit je toestel gehaald hebt.

Meer lezen?

Wil je meer lezen over apps? Houd dan onze uitgebreide nieuwsdatabase in de gaten. Ook kun je terecht in onze sectie met al onze tips en adviezen en kun je natuurlijk onze reviews lezen.