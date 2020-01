Dell is ook aanwezig op de CES 2020 en toont daar verschillende interessante prototypes. Voornamelijk Concept Ori is interessant. Deze tablet kun je namelijk in het midden opvouwen. Alhoewel tablet, dit prototype draait op het moment op Windows 10.

Concept Ori

Concept Ori is daarom een beetje een kruising tussen een tablet en een laptop. Je beschikt niet over een fysiek toetsenbord, maar kunt dit waarschijnlijk via bluetooth wel gebruiken. Je vouwt de tablet met het flexibele oled-scherm namelijk als een boek. We kunnen duidelijk zien dat het hier om een prototype gaat. Concept Ori heeft dikke schermranden en is op het moment voorzien van een behoorlijk dikke behuizing. Of Dell de Concept Ori dan ook daadwerkelijk wil gaan uitbrengen is op dit moment nog de grote vraag.

Concept Duet

Dell toont ook Concept Duet. Het lijkt op een traditionele tablet, maar waar normaal het fysieke toetsenbord zit vinden we nu tevens een touchscreen. Via dit touchscreen kun je niet alleen typen, maar je kunt dit deel ook als tweede scherm gebruiken. Je kunt zelfs een extern toetsenbord aansluiten. Zo heb je twee schermen tot je beschikking en kun je werken op het externe fysieke toetsenbord. Concept Duet ziet er al in een vergevorderd stadium uit en lijkt vrijwel af. Of en wanneer dit prototype op de markt wordt gebracht is ook nog niet bekend.

Met dank aan Liliputing voor de foto’s en video.