Dit wordt de volgende nieuwe feature voor Instagram

Instagram test wel eens vaker nieuwe functies, maar dat weten we vaak alleen wanneer het bedrijf dat nieuws zelf naar buiten brengt. Het lukt mensen met verstand van software ook nog wel eens functies te achterhalen die nog niet gedeeld waren en dat is donderdagavond gebeurd.

De volgende grote feature voor Instagram wordt reacties voor privéberichten. Die informatie werd gelekt door Jane Wong, de vrouw die al eerder potentieel nieuwe functies en onderdelen voor allerlei apps achterhaalde (zoals in Facebook). Maar dat is dit keer niet de enige bron. Ook Facebooks Tech Communications Manager, Alex Voica, heeft bevestigd dat de functie eraan komt. Het bedrijf test de optie nu al een paar dagen. Je kunt een emoji achterlaten op een privébericht — net zoals tegenwoordig ook op Twitter kan.

Instagram is working on Reactions for Direct Messages

Currently, “non-employees can only see the ❤️ reaction”

Facebook’s Tech Comms Manager @alexvoica confirmed this unreleased feature and this is “something they’ve been testing for a few days” pic.twitter.com/EzVWfA6Doo

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 30, 2020