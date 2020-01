DuckDuckGo wil een ander browser-keuzescherm in Android

Wanneer je een Android-telefoon in gebruik neemt, kun je sinds kort kiezen wat de zoekmachine van je voorkeur is. Dit heeft Google naar aanleiding van diverse problemen met de EU toegevoegd. Goed nieuws voor Google-alternatief DuckDuckGo, maar het zoekmachinebedrijf wil meer.

DuckDuckGo

DuckDuckGo wil dat Google het keuzemenu aanpast. In elk land wordt een keuze geboden uit de meest populaire zoekmachines in dat specifieke land, maar hierin wordt de keuze volgens DuckDuckGo op kunstmatige wijze begrensd. Hierachter ligt een pay-to-play-model, meent het bedrijf. Iets dat in de ogen van de concurrent ‘fundamenteel verkeerd’ is. Het zou graag zien dat er meer keuzes zijn, plus meer context bij elke zoekmachine. DuckDuckGo stelt het onderstaande voor:

Google has artificially limited the number of search engine choices, ignoring the obvious fact that screens can scroll. This restriction is surely tied to the underlying pay-to-play auction model for these artificially-limited slots, which we believe is fundamentally wrong. pic.twitter.com/4m7RofZsMc — DuckDuckGo (@DuckDuckGo) January 28, 2020

Het lijkt perfect in Android te kunnen en te passen, al betekent het wel dat er twee schermen nodig zijn voor de keuze in plaats van één. Op het eerste scherm krijg je uitleg over wanneer de zoekmachine die je kiest ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Op het andere scherm maak je vervolgens je keuze, waarbij onder elke zoekmachine iets meer uitleg staat. Voor het gemak heeft DuckDuckGo de uitleg bij de eigen zoekmachine vast ingevuld: “We tracken je niet. Privacy vereenvoudigd.”

Europa versus Google

Nu is het op zich een goed idee van DuckDuckGo om met iets meer context te komen. Echter klinkt de uitleg die het bij zijn eigen zoekmachine heeft geplaatst meer als een reclameleus. Sowieso is het de vraag of Google hiernaar zal luisteren. Google is ondertussen met veel andere dingen bezig. Zo heeft het bedrijf veel ‘last’ van Europa. Begin dit jaar is het gestopt met geld wegsluizen naar en via de dependances in Nederland en Ierland om belasting te ontduiken in de Verenigde Staten. Door een wijziging in de Europese wetgeving moest Google met deze zogeheten Dutch Sandwich stoppen. Ook heeft de Europese Commissie het miljardenbedrijf al diverse malen grote boetes opgelegd, die Google veelal probeert aan te vechten in de rechtbank.