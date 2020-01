Facebook vraagt gebruikers privacyinstellingen te controleren

Facebook stuurt nu een notificatie naar al zijn gebruikers met daarin de boodschap dat ze hun privacyinstellingen moeten controleren. De notificatie moet in de komende weken bij iedereen in beeld verschijnen. Je ziet de prompt vanzelf in je nieuwsfeed staan.

Facebook: ‘Check je privacyinstellingen’

Wanneer je op de melding drukt, dan kom je uit bij de nieuwe privacytool van Facebook. Daar kun je met toegankelijke opties bekijken wie toegang heeft tot je persoonlijke gegevens. Ook lees je hier hoe je je account het beste beschermen kunt.

Daarnaast is het goed om te weten dat het sociale netwerk meer controle in de handen van de gebruiker legt. Vorig jaar bracht de site namelijk een applicatie uit waarmee je kunt checken welke sites, apps en diensten buiten Facebook om toegang hebben tot je data en die applicatie wordt nu ook wereldwijd uitgerold. Het gaat dan om third-party diensten, die bedrijven die buiten het sociale netwerk om je data gebruiken. Dit is tevens de plek waar je gemakkelijk de data kunt wissen, mocht je het er niet meer mee eens zijn.

Eerder deze maand begon het sociale netwerk ook al met het versturen van notificaties wanneer jij (of toch iemand anders) met je account inlogt bij een andere dienst.