Facebook wil WhatsApp toch niet volgooien met advertenties

Het ziet ernaar uit dat Facebook toch niet de populaire berichtendienst WhatsApp gaat volgooien met advertenties. Het team dat hiervoor verantwoordelijk is, is in de afgelopen maanden ontbonden. Het werk van dit team zou ook uit de code van de app gehaald zijn.

Toch geen advertenties voor WhatsApp

Dat meldt althans The Wall Street Journal op donderdagavond. De krant schrijft verder dat Facebook alsnog voornemens is advertenties in WhatsApp Status te plaatsen, zoals dat ook gebeurt bij Instagram Stories, maar voorlopig blijft de populaire berichtendienst advertentievrij. Het verlangen om de applicatie winstgevend te maken heeft ervoor gezorgd dat de mede-oprichter van de dienst, Jan Koum, al bij Facebook opgestapt is in 2018. Brian Acton, de andere oprichter, vertrok maanden voordat Koum wegging. Hij was het er niet mee eens hoe Facebook met privacy en gerichte reclame omging.

Omdat Facebook geen geld via advertenties kan verdienen met WhatsApp, heeft het bedrijf zich in de afgelopen maanden geconcentreerd op bedrijven en de manieren waarop zij in contact kunnen komen met klanten. Koum en Acton hebben eerder hun zorgen uitgesproken dat een commerciële tak voor de dienst ervoor zou zorgen dat de versleuteling erop achteruit zou gaan. Hoe lang het nog duurt voordat die advertenties naar de Status komen, is nu niet duidelijk.