Epic Games heeft een update voor Fortnite uitgebracht op iOS, waardoor mensen met een iPad Pro het spel voortaan in 120 fps kunnen spelen. Daarnaast is er nu een betere ondersteuning voor controllers ingebouwd, waardoor je met bestaande controllers toegang krijgt tot meer functies.

Download de update voor Fortnite op iOS

Het populaire schiet- en bouwspel Fortnite was al te spelen met bijvoorbeeld een Xbox One S- of PlayStation 4-controller, maar nu krijgen gamers ook toegang tot de functies die onder de analoge knuppels hangen. Die knuppeltjes zijn in te drukken, waardoor het in feite twee extra knoppen zijn. In veel schietspellen worden die knoppen gebruikt voor bijvoorbeeld het springen of centreren van de camera, dus deze opties kunnen gamers ongetwijfeld van pas komen tijdens het potje schieten en bouwen in de kleurrijke wereld.

Daarnaast maakt Fortnite nu volledig gebruik van de kracht van de A12X-processor van Apple. Op de derde generatie iPad Pro ben je daardoor in staat te gamen in 120 frames per seconde (fps). Voorheen was de framerate beperkt tot 60 fps. Dit heeft het effect dat animaties ontzettend vloeiend over het beeldscherm lopen. En dat is niet vreemd, omdat de beelden profiteren van twee keer de reguliere rate. Er zijn nog meer dingen veranderd. Een overzicht van de meest recente aanpassingen vind je op de officiële website van de game.