‘Foto toont 120 Hz-scherm OnePlus 8 Pro met cameragat’

Er is een foto gelekt waarop we mogelijk de OnePlus 8 Pro te zien krijgen, met zijn cameragat en 120 Hz-scherm. Op de foto is te zien dat je straks zelf de controle hebt over het aantal Hz, zoals 60, 90 of 120. Hoe hoger het aantal hertz, hoe vloeiender het scherm en hoe hoger het energieverbruik.

OnePlus 8 Pro met 120 Hz-scherm

De website True-tech claimt de eerste foto te hebben van de OnePlus 8 Pro. Naast de instellingen voor het grote amoled-scherm, kunnen we ook een blik werpen op de frontcamera die in het gat aan de linkerkant zit. Hoewel OnePlus nog niet bevestigd heeft dat de 8 Pro een cameragat krijgt, is dit niet de eerste keer dat we hem te zien krijgen. Het lijkt er dus op dat het Chinese bedrijf alweer afscheid neemt van de uitschuifbare camera.

Verder lijkt de foto te vertellen dat OnePlus de resolutie van het scherm niet beperkt wanneer je de 120 Hz-stand gebruikt. Het betreft hier natuurlijk nog een pre-productiemodel, maar de eerste tekenen beloven iets goeds. Voor nu lijkt het erop dat we straks de qhd+-resolutie kunnen combineren met de hogere verversingssnelheid.

Wat nu nog echt onduidelijk is, is of dat 120 Hz-scherm alleen is weggelegd voor de OnePlus 8 Pro. Waarschijnlijk komen we die namelijk straks niet tegen op het reguliere model of de goedkopere Lite-variant. Mogelijk kondigt de Chinese fabrikant de nieuwe telefoonserie in de lente aan.