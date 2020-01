FWD Magazine #77 nu verkrijgbaar

De eerste FWD Magazine van het jaar is beschikbaar, op papier en digitaal. De nieuwe editie staat propvol onafhankelijke tests van de nieuwste video-, smarthome- en audioproducten, samen met achtergronden en tips om de belangrijkste technologieën beter te gebruiken. Een hoogtepunt in dit nummer? Ons verslag van de TV Shootout die we organiseerden voor onze lezers, misschien. Een selecte groep lezers kreeg de unieke kans om zelf tv’s van verschillende merken te beoordelen, blind en met uitleg van onze tv-expert Eric Beeckmans. Welke televisie vonden zij de beste? In FWD Magazine #77 ontdek je het!

Maar dat is niet alles. In dit nummer is er veel aandacht voor smarthome. Wie overal in het huis naar muziek wil luisteren, moet zeker de reviews van de Sonos Port en de Bowers & Wilkins Formation Bar (ook getest met bijhorende draadloze speakers) meepikken. Je rolgordijnen automatiseren? Niet eenvoudig of goedkoop… Of is Ikea’s Fyrtur het antwoord? Onze smarthome-experten nemen deze betaalbare automatische gordijnen van de Zweedse meubelgigant onder de loep. Ook op de testbank: de ultrabetaalbare smarthome-producten van de Action en producten van KlikAanKlikUit.

Liefhebbers van geluid mogen FWD Magazine #77 absoluut niet missen. Dankzij tests van high-end toestellen zoals de veelzijdige Auralic Altair G1-streamer, de knappe Carina BS243.5-monitors met de befaamde JET-tweeter van ELAC, de Bang & Olufsen Beosound Stage en de AKG K371 kom je op het spoort van het nieuwste en het beste qua audio.

Ook fans van de beste beeldkwaliteit komen aan hun trekken. Topbeeldkwaliteit en goed geluid, dat is waar de Philips 55OLED934 beloofd in uit te blinken. Maar is dat ook zo? In dit nummer lees je een uitgebreide test van deze knappe televisie met ingebouwde Dolby Atmos-soundbar. Ook de LG OLED55E9 en de Samsung QE55Q950R die we testen zouden bij de beste van het beste moeten horen.

