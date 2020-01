FWD Weekly update: CES 2020 round-up en klimaatbeheersing

Elke week zetten we het beste van het beste dat de afgelopen week in het FWD-netwerk verschenen is voor je in één overzicht. In deze editie van de FWD Weekly Update kijken we naar de grootste elektronicabeurs ter wereld en vertellen we je alles over klimaatbeheersing in de winter.

CES 2020 round-up

De grootste elektronicabeurs ter wereld, de Consumer Electronics Show, zit er inmiddels weer op. Wat kunnen we het komende jaar verwachten? Lees de overzichten voor Home Cinema, Smarthome en Tablets en Smartphones.

Slim de winter door met verlichting, klimaatbeheersing en veiligheid

De winter is aangebroken, inclusief donkere, koude, natte en gladde dagen. Kan het smarthome ons helpen om prettig en comfortabel dit jaargetijde door te komen? Jazeker, van het opstaan en passende verlichting tot klimaatcontrole en vorstbestrijding. Gewoon eens installeren en uitproberen. Je leest er alles over in Slim de winter door met verlichting, klimaatbeheersing en veiligheid.

Een nieuwe wereld in de thuisbioscoop met Virtual-, Augmented- en Mixed Reality

Virtual-, Augmented- en Mixed Reality rukken op bij tv, bioscoop, evenementen en pretparken. Van op de tv met The Voice, DanceSing, het Bevrijdingsjournaal, het Eurosongfestival, het interactieve Jeugdjournaal, sportuitzendingen en leerzame (3D) documentaires tot Marco Borsato in De Kuip, een hologram van een overleden artiest on stage en de e-cinema. Je leest er alles over in dit artikel.