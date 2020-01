FWD Weekly update: Netatmo Smart Alarm en 2020 Philips launch event

Elke week zetten we het beste van het beste dat de afgelopen week in het FWD-netwerk verschenen is voor je in één overzicht. In deze editie van de FWD Weekly Update kijken we onder andere naar het Netatmo Smart Alarm en vertellen we je alles over het 2020 Philips launch event in Amsterdam.

Review: Netatmo Smart Alarm

Het Netatmo Smart Alarm bestaat uit de Netatmo Welcome Camera, de Netatmo Smart Indoor Siren en drie slimme deur- en raamsensoren. Onderling kunnen de producten samenwerken om jouw huis van een optimale beveiliging te voorzien. Hoe bevalt het Netatmo Smart Alarm in de praktijk? Tom vertelt je er alles over in de review van het Netatmo Smart Alarm.

Review: Bang & Olufsen BeoPlay A9 draadloze speaker

Zelfs voor een merk gespecialiseerd in spraakmakend, iconisch design is de A9-speaker een buitenbeentje. Zijn grote ronde vorm op drie houten poten is in elk interieur gegarandeerd spraakmakend. Maar de Bang & Olufsen A9 is ook een van de krachtigste draadloze speakers op de markt. De BeoPlay A9 bestaat al even, in deze review kijkt Jamie naar de recentste mk.IV-versie. Voor het eerst is er een microfoon voor Google Assistant en de slimme Active Room Compensation-functie aan boord. Lees het in de review van de Bang & Olufsen BeoPlay A9 draadloze speaker.

Verslag: 2020 Philips launch event Amsterdam

Eind januari is het moment dat Philips de Europese pers verzamelt in Amsterdam om hun nieuwste modellen te tonen. Nu ze sinds vorig jaar ook opnieuw audioproducten maken, kijken we niet alleen uit naar de nieuwste aankondigingen voor tv, maar ook voor audio. Lees het verslag van het 2020 Philips launch event in Amsterdam.

Geofencing: wat is het en wat heb je eraan in je smarthome?

Geofencing is een optie die je in verschillende applicaties van allerlei slimme apparaten tegenkomt. Maar wat is het en hoe werkt het? In dit artikel legt Wesley uit wat je kunt verwachten van geofencing en op welke manieren je het zou kunnen gebruiken.