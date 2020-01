Gerucht: nieuwe smartphone Motorola komt met stylus

Motorola komt dit jaar met een telefoon met stylus. Dit geeft Evan Blass aan, een bekende lekker die het vaker bij het rechte eind heeft. Het zou redelijk uniek zijn, want in de smartphonebusiness heeft Samsung inmiddels zo’n beetje het alleenrecht op de pen.

Het is niet de eerste keer dat het Amerikaanse smartphonebedrijf met een stylus-telefoon komt. Moto Z4 is voorzien van ondersteuning voor dit soort pennen, waaronder de Microsoft Surface-pen. Echter zat een stylus niet inclusief bij de Moto Z4 en dat zou in de Motorola dit jaar wel het geval zijn.

Samsung Galaxy Note

Het lijkt daarmee in de voetsporen te treden van het Koreaanse Samsung. Samsung weet al jaren met zijn Galaxy Note-serie te laten zien dat je met een stylus net even wat preciezer kunt werken. Ideaal voor creatievelingen die willen tekenen of mensen die wat dikkere vingers hebben en hun telefoon willen bedienen.

Motorola is net als Samsung van plan om de stylus zo te maken dat deze in het toestel kan worden opgeborgen, zodat gebruikers deze minder snel kwijtraken en altijd in de buurt hebben. Het roept echter ook vragen op, want als Motorola gaat voor een N-Trig, dan moet er wel een erg brede uitsparing in de telefoon worden gemaakt.

Motorola’s stylus

N-Trig is technologie die wordt gebruikt in actieve stylussen, die reageren op het scherm en zijn voorzien van een statische punt. Dit betekent dat deze vaak zijn voorzien van batterijen en dus wat dikker zijn. Het lijkt aannemelijk dat Motorola hiervoor kiest, want het ondersteunt ook N-Trig in zijn Moto Z4. Hoe deze telefoon met stylus zal heten en wanneer deze verschijnt, dat is nog onbekend. Mogelijk wordt het een Motorola One-toestel, want elk toestel uit deze lijn heeft iets speciaals.