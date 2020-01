Google onthult hoesje dat telefoongebruik kan beperken

Google heeft een speciaal hoesje ontwikkeld dat ervoor zorgt dat je je telefoon alleen kunt gebruiken wanneer je moet bellen. Vooralsnog is die hoesje alleen beschikbaar voor de Pixel 3a. Heb je dus een andere telefoon – en die kans is groot – dan moet je naar een andere oplossing zoeken.

Speciaal hoesje voor Pixel 3a

Mocht je de Pixel 3a wel in bezit hebben, dan kun je de Envelope zelf uitproberen. Je downloadt hiervoor de bijbehorende app uit Google Play, print het pdf-bestand uit en volgt vervolgens de instructies op het scherm op. Wanneer je er dan klaar voor bent, dan schuif je je telefoon in het hoesje en word je aanbevolen om hem dicht te lijmen. Vervolgens kun je alleen bellen of gebeld worden en kun je checken hoe laat het is. De verschillende toetsen op het scherm zullen dan van kleur veranderen. Google heeft een video uitgebracht om te laten zien hoe dit precies allemaal werkt. Die video kun je hieronder bekijken.

Omdat je het hoesje het beste kunt dicht lijmen, moet je hem ook iedere keer kapot scheuren om hem eruit te krijgen. De kans is dus heel groot dat je iedere keer zo’n enveloppe moet maken wanneer je je telefoon erin wil stoppen. Of dat nou zo’n handig systeem is, mag je zelf bepalen — wellicht kun je dan beter gewoon even je telefoon wegleggen.

Daarnaast heeft Google Activity Bubbles gelanceerd. Wanneer je deze app op je telefoon hebt staan, dan vult de achtergrond van je thuisscherm zich met bubbels. Hoe langer je actief bent, hoe groter de bubbels. En hoe vaker je actief bent, hoe meer bubbels er verschijnen. Als je achtergrond helemaal vol is na een paar uur, dan weet je honderd procent zeker dat je te vaak je telefoon gebruikt hebt.

En dan hebben we nog de Screen Stopwatch: een app die constant blijft tellen zolang je je telefoon ontgrendeld hebt. De counter is zichtbaar op de achtergrond van je thuisscherm, zodat je aan het einde van de dag kunt zien hoe lang je bezig geweest bent.

Al deze apps vallen onder het principe van digitale gezondheid. Eerder lanceerde Google al een aantal andere applicaties die je ook kunt uitproberen.