Google Play dumpt notificaties voor geüpdatete applicaties

Voorheen was het zo dat je een notificatie kreeg wanneer een app geüpdatet was. Maar die functie heeft Google nu verwijderd. Dit is al enkele weken zo. Sinds het einde van 2019 merken gebruikers op dat de notificaties niet meer in beeld verschijnen.

Minder Google Play-notificaties

Veel mensen hebben vaak auto-updates aanstaan. Zodoende worden apps automatisch geüpdatet wanneer de lader in de telefoon geplugd wordt. Na het updaten moet er dan een notificatie verschijnen die meldt dat een app van een update voorzien is. Handige info op zich, maar je zal niet de enige zijn die de notificatie meteen wegveegt aan het einde van het opladen. Desondanks is het wel fijn om te weten, helemaal wanneer blijkt dat er dingen veranderd zijn aan een app. Kortom: de heads-up van Google Play was best fijn.

Met de nadruk op ‘was’. Want Google heeft tegenover de redactie van Android Police bevestigd dat er nu minder notificaties door Google Play verstuurd wordt. Dat betekent in dit geval dat je na het updaten van apps dus geen heads-up meer krijgt. Waarom Google hiervoor gekozen heeft, is niet uitgelegd. Mogelijk heeft het iets te maken met het idee dat de lijst met recent geüpdatete apps gewoon in de downloadwinkel te vinden is. Maar dat vergt extra handelingen. Het is niet mogelijk de notificaties zelf terug te krijgen.