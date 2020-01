Google test Google Stadia ook op andere smartphones

Op dit moment kun je Google Stadia alleen op een telefoon van Google spelen. Maar daar lijkt langzaamaan verandering in te komen. De zoekmachinegigant test namelijk de gamestreamingdienst ook op andere smartphones, laten gebruikers van de dienst weten.

Google Stadia op non-Pixel-smartphones

In de afgelopen weken hebben verschillende abonnees van Google Stadia een nieuwe optie gezien in de officiële Stadia-applicatie die je kunt downloaden voor Android en iOS. Wanneer ze een game opstarten, dan kunnen ze voortaan ook kiezen om die op hun smartphone te spelen — zelfs wanneer ze geen Pixel-smartphone hebben. Ook ben je dan niet alleen afhankelijk van een Chromecast Ultra of Chrome-browser.

De spelers kunnen een game opstarten en spelen met een gekoppelde Stadia-controller of een third-party variant, vergelijkbaar met hoe dit werkt op de Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a en Pixel 4. Echter, de toegang blijft beperkt tot een enkele sessies. Want na het afsluiten van het spel, verschijnt de optie voor het spelen van zo’n game op een non-Pixel-smartphone niet meer in beeld.

Het lijkt hier te gaan om een A/B-testperiode. Het is niet zo dat je je hier voor kunt aanmelden op een website. Het lijkt er dus op dat Google data aan het verzamelen is, zodat de functie op een later moment gelanceerd kan worden. Google heeft als doel dat Google Stadia uiteindelijk “op elk scherm” kan werken. Wanneer het zover is, heeft het bedrijf nog niet bekendgemaakt.