Google Vertalen vertaalt straks direct op Android-apparaten

Google is voornemens een live vertaalfunctie uit te rollen naar Google Vertalen op Android-apparaten, maar wanneer is nog niet duidelijk. Gebruikers kunnen audio opnemen in een taal, terwijl de app direct laat weten wat het in de andere taal moet zijn, in geschreven vorm.

Google Vertalen krijgt live vertaalfunctie

Momenteel bevindt het project zich nog in de testfase. Wanneer de update eenmaal beschikbaar is, dan heeft Google Vertalen mogelijk wel een internetverbinding nodig, wat anders is dan hoe de applicatie nu werkt. Nu kun je offline ook al een hoop vertalen. Dat komt doordat deze manier van vertalen veel ingewikkelder is en dus veel meer rekenkracht kost. Vooralsnog werkt de app niet met audiobestanden; Vertalen moet een zin of gesprek live opvangen met zijn eigen microfoon. Maar je kunt bijvoorbeeld wel opgenomen audio door een speaker afspelen, zodat de app het geluid op die manier alsnog kan opvangen en vertalen.

Het transcriberen is een functie die constant in ontwikkeling is bij Google. Zinnen vertalen is één ding, maar correct gebruik van interpunctie is een tweede. Bovendien moet Google Vertalen straks rekening houden met dialecten en context en dat vormt nog een hele uitdaging. Uiteraard leunt Google flink op kunstmatige intelligentie, zodat eventuele gaten opgevuld kunnen worden. Wanneer de update beschikbaar is voor iedereen, is op moment van schrijven niet bekendgemaakt door de zoekmachinegigant.