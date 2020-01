Het lijkt erop dat OnePlus afscheid neemt van uitschuifbare frontcamera

Waarschijnlijk krijgt het volgende Pro-model van OnePlus geen uitschuifbare frontcamera. Dat blijkt uit gelekte renders van de smartphone. De 8 Pro, of hoe het toestel ook genoemd gaat worden, krijgt naar verluidt een cameragat, links bovenin de hoek.

Geen uitschuifbare camera voor OnePlus 8 Pro – gerucht

Toen OnePlus voor het eerst een telefoon introduceerde met een uitschuifbare frontcamera, was het ontvangst niet altijd positief. Een bewegend onderdeel in een persoonlijk apparaat dat valt, stoot en andere vormen van schade op kan lopen vraagt erom om gesloopt te worden. Echter, de Chinese fabrikant heeft bewezen dat het prima kan werken in een smartphone.

Hier op de redactie gebruiken we de 7 Pro en de 7T Pro nog steeds en we hebben nog altijd geen problemen met het gemotoriseerde onderdeel van de telefoon. Bovendien is het wat ons betreft een prima manier om een echt voorkantvullend scherm te presenteren, zonder dat je dus eigenlijk iets hoeft in te leveren op camerafuncties en -kwaliteit.

Er is nu een render gelekt waarop we mogelijk de OnePlus 8 Pro te zien krijgen. Deze smartphone heeft geen uitschuifbare frontcamera, maar wel een cameragat in de linkerhoek. Onze ervaring, met onder meer de toestellen van Honor en Samsung, is dat die gaten niet ontzettend vervelend zijn, maar nog wel eens in de weg kunnen zitten van een foto, video of het aantal notificaties bovenin het scherm. Dus of dat nou de oplossing is, dat is natuurlijk een andere vraag.

OnePlus lijkt voor de 8 Pro in elk geval weer een andere richting in te slaan. Het toestel oogt nog steeds strak in design, maar we kunnen niet ontkennen dat we het jammer vinden om afscheid te moeten nemen van die uitschuifbare camera. Want of je nou achter dat idee staat of niet, het is voorlopig wel dé manier om een voorkantvullend scherm zonder fratsen te presenteren. En anders heeft Samsung nog een mooi alternatief, met zijn opklapbaar camerasysteem.