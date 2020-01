Huawei Mate 30 Pro komt in februari naar Nederland

De Huawei Mate 30 Pro is misschien wel de beste smartphone op het moment, maar is niet in Nederland verkrijgbaar. Dat heeft natuurlijk een reden. Door de ban van de Verenigde Staten mag Google geen zaken doen met de Chinese fabrikant. Dit betekent geen Google-apps voor de nieuwe smartphones van Huawei. Toch lijkt het toestel nu toch echt ook naar ons land toe te komen. In februari moet het toestel hier gaan verschijnen. En inderdaad, zonder Google-apps.

Het toestel werd in september officieel gepresenteerd. In België is de Huawei Mate 30 Pro al wel verkrijgbaar. Daar is de adviesprijs van het toestel 1099 euro. Mogelijk wordt dit ook de prijs voor Nederland. Het toestel heeft een display van 6,53-inch, een Kirin 990-processor, 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. Indrukwekkend is verder het quadcamerasysteem.

Huawei Mate 30 Pro verschijnt zonder Google-apps

De Verenigde Staten beschuldigen Huawei van spionage. Nu gaat dit niet zozeer om de smartphones, maar meer om de apparatuur en software op het gebied van telecommunicatie. Doordat Huawei nauwe banden heeft met de Chinese overheid wil de Verenigde Staten (en ook veel andere Westerse landen) niet dat Huawei 5g-netwerken gaat aanleggen. De liefhebbers van smartphones van het Chinese merk zijn hierbij ook de klos. Google mag van de VS geen zaken doen, waardoor nieuwe toestellen van Huawei zonder Google-apps moeten verschijnen. En dat is toch erg lastig voor de Westerse markt. Huawei gaat het in ieder geval wel proberen. Zoals het nu lijkt zal de Huawei Mate 30 Pro in februari op de Nederlandse markt verschijnen. Zonder Google-apps.