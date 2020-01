Huawei P30 lite New Edition heeft 32-megapixelselfiecamera

Huawei heeft donderdag de Huawei P30 Lite New Edition gepresenteerd. De telefoon draait op Android 9 en heeft ondersteuning voor Google-diensten. Dat komt omdat we hier met een telefoon te maken hebben die al eerder een geldige licentie gehad heeft en voorzien is van enkele hardware-upgrades.

Dit is de Huawei P30 Lite New Edition

Aan de voorzijde is de Huawei P30 Lite New Edition geüpgraded met een 32-megapixelselfiecamera (f/2.0), voorzien van Super Selfie Night Mode, waarmee je foto’s kunt maken in omgevingen met minder licht. Daarnaast is de camera voorzien van kunstmatige intelligentie waardoor die acht specifieke scenes kan herkennen en optimaliseren. Aan de achterzijde heeft de P30 Lite New Edition een 48-megapixelcameragroothoeklens (f/1.8), een utrawijdhoeklens van 8-megapixel (f/2.4) en een bokehlens van 2-megapixel.

Het scherm van de Huawei P30 Lite New Edition is 6,15-inch groot en heeft een resolutie van 2312 bij 1080 pixels. Bovenaan zit een scherminkeping waar de frontcamera in verwerkt zit, waarmee gezichtsontgrendeling mogelijk is op het toestel. Onder de motorkap zit 6 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan interne opslagruimte. Ook is er een accu van 3340 mAh met 18 watt Quick Charge-ondersteuning. Ook is er de Kirin 710-processor. Dit is een octacore-chipset die niet alleen efficiënt is, maar ook zuinig omgaat met je batterij.

Naast de bestaande kleuren Peacock Blue en Midnight Black is de New Edition nu ook beschikbaar in de kleur Breathing Crystal. De HUAWEI P30 Lite New Edition is beschikbaar in Nederland vanaf 13 januari voor 349 euro.