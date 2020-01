Stopt Huawei ongeacht handelsverbod met Google’s diensten?

Een lange tijd heeft Huawei hoop uitgesproken dat het nog wel van Google’s diensten gebruik kon maken, maar die tijd lijkt voorbij. Het bedrijf zal hier waarschijnlijk niet naar teruggaan, zelfs niet als het in 2019 ingestelde handelsverbod tussen Amerika en China wordt opgeheven.

Handelsverbod en Huawei

Toen het handelsverbod tussen Amerika en China van kracht werd in 2019 had Huawei nog lang hoop. Het verwachtte dat het weer snel van Google Maps en overige Google-programma’s gebruik kon maken op nieuwe toestellen, maar dat viel tegen. Amerika lijkt vastberaden om het het bedrijf zo moeilijk mogelijk te maken en tot nu toe gaat dat goed. Huawei was in de race om eerste te worden in de telefoonmarkt, maar door dit verbod glipt die mogelijkheid op rap tempo verder weg.

Tegen de Oostenrijkse krant Der Standard heeft het nu gezegd dat het sowieso niet van plan is naar Google terug te keren, ook niet als het handelsverbod wordt opgeheven. Inmiddels heeft het een Android-variant gemaakt zonder Google en is het ook volop aan de slag met zijn eigen HarmonyOS.

HarmonyOS

Volgens Fred Wangfei van Huawei Oostenrijk wil het bedrijf graag af van zijn afhankelijkheid van de Amerikaanse politiek, want het is onduidelijk of het handelsverbod van kracht blijft of niet. Daarom wil het waarschijnlijk met HarmonyOS het grote nieuwe besturingssysteem worden naast Android en iOS.

Aan de andere kant is het bedrijf achter telefoons als P30 en Mate 20 Google niet compleet vergeten, want het probeert zijn eigen antwoord op Google’s diensten wel zo dicht mogelijk bij die van Google te houden. Naar eigen zeggen vooral omdat ontwikkelaars niet te veel extra werk moeten hebben om de Huawei-diensten toch te ondersteunen.

API’s in de Huawei App Gallery

Huawei bouwt dit ecosysteem zo dat er van API’s gebruik wordt gemaakt. API’s zorgen dat je push-meldingen van apps krijgt en van locatiediensten gebruik kunt maken. 24 van de 60 belangrijkste API’S zijn al gerepliceerd door 4.000 ontwikkelaars bij Huawei. Het bedrijf heeft al tegen het Amerikaanse Facebook gezegd dat het welkom is in zijn Huawei App Gallery.

In principe mag dat niet, maar door Europese wetgeving handig te gebruiken, heeft Huawei het waarschijnlijk wel voor elkaar. Uiteindelijk blijft de toekomst echter onzeker voor het Chinese telefoonbedrijf, want de bedrijven die behoren tot de gevestigde orde (Samsung en Apple) hebben een grote aanhang en Huawei-fans hebben een deuk in het vertrouwen gekregen na de invoering van het handelsverbod.

In een statement zegt Huawei hierover dat het nog steeds zijn keuze is om een open Android-ecosysteem te hebben. Maar als het hiervan geen gebruik kan maken, dan heeft het tenminste de mogelijkheid om zelf iets te ontwikkelen. Het is een statement waarin niet heel duidelijk een stelling wordt ingenomen, waardoor ‘wie zwijgt stemt toe’ hier best van toepassing kan zijn.