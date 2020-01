iOS 13.3.1 brengt twee belangrijke oplossingen met zich mee

Apple heeft dinsdagavond iOS 13.3.1 vrijgegeven. De software-update brengt twee belangrijke oplossingen met zich mee. Zo wordt het probleem met het communicatielimiet opgelost en hoef je je ook geen zorgen meer te maken over de U1 Ultra Wideband-chip van Apple.

Nu te downloaden: iOS 13.3.1

Ondanks het feit dat Apple probeerde ervoor te zorgen dat kinderen niet zomaar met vreemden in contact konden komen, doken er toch problemen op. Kinderen konden de beperkingen namelijk omzeilen. Maar dat lukt niet meer wanneer iOS 13.3.1 aanwezig is op de iPhone.

Daarnaast krijgen eigenaars van een iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max een nieuwe toggle waarmee ze de functie voor het delen van hun locatie kunnen uitschakelen. Dat kwam doordat de nieuwe U1 Ultra Wideband-chip van Apple altijd op de achtergrond bleef werken, zelfs wanneer de locatiediensten uitgeschakeld waren.

Apple liet eerder al weten dat we ons nergens zorgen over hoeven te maken. De verzamelde data wordt namelijk niet doorgestuurd naar Apple en blijft op het apparaat staan. Desondanks is niet iedereen hierop gerust, dus is het goed om te zien dat dit probleem ook verholpen wordt met iOS 13.3.1.

iPadOS 13.3.1 ook beschikbaar

Daarnaast is iPadOS 13.3.1 ook beschikbaar vandaag. De update brengt wat oplossingen met zich mee voor onder meer de e-mailapplicatie. Zo zullen afbeeldingen niet ingeladen worden van een afstand wanneer je die optie uitgeschakeld hebt. Daarnaast moeten apps als FaceTime en de app voor je foto’s nu beter werken en moeten de problemen met CarPlay ook zijn opgelost.