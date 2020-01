‘iOS 14 komt naar bijna alle iOS 13-apparaten van nu’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan komt iOS 14 straks naar bijna alle apparaten die nu al op iOS 13 draaien. Alle iPhones die nu op de nieuwste versie van het besturingssysteem draaien zouden in elk geval kunnen rekenen op de upgrade die later in 2020 verschijnt.

iOS 14 komt naar veel iOS-apparaten – gerucht

Meestal kondigt Apple de nieuwste versie van het iOS – en tegenwoordig ook het iPadOS – aan tijdens WWDC in juni. Dat is de Worldwide Developers Conference waar het bedrijf uit Cupertino aankondigingen doet voor ontwikkelaars, maar meestal is er ook genoeg interessants te melden voor consumenten. Als de Franse site iPhonesoft gelijk heeft, dan krijgen straks zelfs de iPhone SE en iPhone 6S de upgrade naar iOS 14. Wel laat de site weten dat die twee toestellen nog uitgesloten kunnen worden; neem het nieuws dus met een korreltje zout.

Daarnaast hoeven niet alle iPads te rekenen op het nieuwe iPadOS. Naar verluidt krijgen de iPad Mini 4 en de iPad Air 2 geen iPadOS 14. Op de Amerikaanse website 9to5Mac staat dat de Franse site iPhonesoft het nog wel eens bij het verkeerde eind heeft, waardoor het gerucht meteen iets minder waarde heeft. Echter, het komt vaker voor dat oudere toestellen niet hoeven te rekenen op nieuwe updates, of ze nou op de meest recente versie zoals iOS 13 draaien of niet. Het wachten is nu totdat Apple zelf aankondigt hoe de vork in de steel zit.