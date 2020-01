De meeste, moderne iPhone-modellen van dit moment kunnen ingezet worden als beveiligingssleutel voor tweestapsverificatie van Google. Met tweestapsverificatie zorg je voor een veilige inlogmethode, omdat jij als enige toegang hebt tot bepaalde hardware of software.

iPhone als beveiligingssleutel

Mogelijk ben je al bekend met de sms-optie als het om tweestapsverificatie gaat. Hoewel dat een prima manier is om te beginnen met de extra beveiligingslaag, blijkt het toch een minder veilige methode te zijn dan van tevoren gedacht. Een veiligere manier is om hardware te gebruiken die alleen jij bezit. Zoals een beveiligingssleutel die via usb werkt of een smartphone die codes kan ontvangen.

Je hebt dan nog onderscheid in een prompt die in beeld verschijnt (via apps als Google Zoeken en Gmail) en de manier die vanaf nu beschikbaar is op moderne iPhones. Die manier lijkt veel meer op fysieke usb-beveiligingssleutels, omdat de telefoon echt in de buurt moet zijn van de laptop waar je op probeert in te loggen. Je moet binnen bluetoothbereik zitten om te bewijzen dat je bent wie je zegt dat je bent. De nieuwe prompt wordt namelijk niet alleen over het internet gestuurd, vandaar dat je echt in de buurt moet zitten.

Je hebt hiervoor wel de Google Smart Lock-applicatie nodig, maar gelukkig kun je die gewoon gratis downloaden uit de App Store. Als je alles eenmaal ingesteld hebt, dan dien je iedere keer je telefoon erbij te pakken en de Smart Lock-app te openen op je iPhone voordat je kunt inloggen op je Google-account. Ook is er altijd een optie beschikbaar waarmee je kunt aangeven dat jij het niet bent.

Verder heb je hier de Chrome-browser en een bluetoothverbinding voor nodig. Bluetooth moet zowel op de computer als de iPhone ingeschakeld zijn en beide apparaten moeten met elkaar kunnen communiceren.