Je kunt straks een andere standaardzoekmachine instellen voor Android

Het is vanaf maart mogelijk een andere standaardzoekmachine in te stellen voor je Android-apparaat. Je bent dus niet van Google afhankelijk. Je kunt de alternatieven gebruiken op je thuisscherm, als je daar een zoekbalk hebt, of bijvoorbeeld in de Chrome-browser.

Andere standaardzoekmachine op Android

Google werd in 2018 op de vingers getikt vanwege zijn monopoliepositie op Android als het om de eigen diensten gaat en de Google-zoekmachine valt daar natuurlijk ook onder. Het Amerikaanse bedrijf kreeg een boete van 4,5 miljard euro en de opdracht om het voor gebruikers mogelijk te maken van standaardzoekmachine te wisselen.

Hier slaat de zoekmachinegigant een slaatje uit. Het bedrijf heeft namelijk per Europees land een gesloten veiling gehouden, om te achterhalen hoeveel andere bedrijven bereid zijn te betalen voor elke gebruikers die hun zoekmachine uitkiest in plaats van die van Google. De drie hoogste bieders worden prominent in beeld gebracht wanneer gebruikers hun standaardzoekmachine kiezen.

De resultaten van die veiling zijn online geplaatst, waardoor mensen uit allerlei Europese landen nu kunnen checken welke alternatieven hen voorgeschoteld worden. Het is duidelijk dat privacyzoekmachine DuckDuckGo de grote ‘winnaar’ is van de veiling, aangezien die in alle landen op de lijst een mooie plek vooraan gekregen heeft. In Nederland krijgen we de volgende drie zoekmachines te zien: DuckDuckGo, GMX, Info.com. Die laatstgenoemde is een ‘metazoekmachine’: een dienst die de resultaten uit zoveel mogelijk andere zoekmachines haalt om een zo duidelijk mogelijk beeld te presenteren. GMX is een machine uit Duitsland.

De lijst met winnaars geldt alleen voor de periode 1 maart tot en met 30 juni 2020. In die tijd worden de standaardzoekmachines als ‘valide’ aangestreept. Waarschijnlijk is ook 1 maart de datum waarop we de standaardzoekmachine op Android kunnen aanpassen.