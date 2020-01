Krijgt jouw LG-smartphone een upgrade naar Android 10?

Sommige smartphones maken al maanden gebruik van Android 10, terwijl anderen nog wachten op een update. LG heeft op zijn Italiaanse website bekendgemaakt welke LG-toestellen op deze upgrade kunnen rekenen.

Android 10 op LG

Als je een LG-toestel bezit, dan is het te hopen dat deze uit 2018 of 2019 komt, want de kans is groot dat je toestel binnenkort een grote update voor de kiezen krijgt. Zo is de G8X ThinQ als eerste aan de beurt voor de upgrade: in het voorjaar wordt deze verwacht. In de zomer zijn G8S, G7 en V40 aan de beurt en in het najaar K40S, K50, K50S en Q60.

Naast Android 10 komt er ook een geüpdatete versie van LG’s Android-schil uit: UX 9.0. Een interessante nieuwe mogelijkheid is dat er een desktopmodus in zit, waarbij je je telefoonscherm op een monitor kunt weergeven via de USB-C-poort.

LG G6 en V30

De nieuwste versie van Android gaat echter voorbij aan de G6 en V30 (die beide uit 2017 komen), die allebei verschenen met Android 7.0 Nougat. Ook de overige toestellen van de K-budgetlijn (K20 en K30) hoeven er helaas niet op te rekenen.

Het gaat wel om de Italiaanse planning, maar we verwachten dat deze in ons land niet heel anders zal zijn. Veel LG-gebruikers zitten al een tijd te wachten op meer nieuws over de nieuwste Android-versie, die volgens LG in het speciaal voor de G8X met zijn dual-screen een enorme verbetering zou moeten zijn.