‘Lek Samsung Galaxy S20 bevestigt naam en cameramodule’

Er zijn foto’s gelekt waarop we waarschijnlijk al de Samsung Galaxy S20 te zien krijgen. Dit is de opvolger van de Samsung Galaxy S10. Op de foto is duidelijk de naam van het toestel te zien, evenals de cameramodule die we straks achterop aantreffen.

Galaxy S11 heet Samsung Galaxy S20 – gerucht

De website XDA Developers heeft foto’s in handen van wat mogelijk de Samsung Galaxy S20+ 5G is. Links op de foto zien we het opstartscherm van de aankomende smartphone, die duidelijk laat zien dat het om de S20+ en de 5g-variant gaat. Rechts op de foto zien we de achterkant, waarop duidelijk de cameramodule te zien is. Naar verluidt krijgt het toestel een 108-megapixelcamera (dat moet dan de hoofdsensor voorstellen), evenals een groothoeklens, telelens en een macrolens. De laatste lens is bedoeld voor smartphonefotografie op kleine afstanden. Waarschijnlijk kun je dan foto’s maken op een afstand van minimaal 2,5 centimeter.

Mogelijk zit er achterop ook een microfoon, waarmee de audiokwaliteit van het opnemen van video’s verbeterd kan worden. Het is vooralsnog nog niet duidelijk of dit hét model is met de 108-megapixelcamera. Er schijnt namelijk nog een Samsung Galaxy S20 Ultra aan te komen die de beste cameraspecificaties heeft. De 108-megapixelsensor zal dus niet voor alle varianten weggelegd worden. Naast de twee hierboven genoemde modellen verwachten we ook een regulier model en een Lite-variant. De smartphonelijn moet in elk geval op 11 februari aanstaande onthuld worden.