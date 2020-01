Lenovo presenteert nieuwe convertibles en Chromebooks

Tijdens de CES 2020 in Las Vegas heeft Lenovo verschillende nieuwe convertibles en Chromebooks gepresenteerd. Het gaat om de Lenovo Yoga 5G, de ThinkPad X1 Fold, ThinkBook Plus en de IdeaPad Duet Chromebook.

Lenovo Yoga 5G

De Lenovo Yoga 5G is volgens het bedrijf de eerste 5G-pc ter wereld. Deze 2-in-1 laptop beschikt namelijk over het Qualcomm Snapdragon 8cx 5G Compute-platform, waarmee je supersnelle 5g netwerkconnectiviteit kunt behalen. De Yoga 5G beschikt over een Full HD ips-scherm van 14-inch en is voorzien van Windows 10. De convertible weegt 1,3 kilogram. Op dit model kun je werken als op een laptop, maar je hebt ondertussen de flexibiliteit van een smartphone tot je beschikking. De Lenovo Yoga 5G moet in de lente beschikbaar zijn met een vanafprijs van 1499 dollar.

Lenovo ThinkPad X1 Fold

De ThinkPad X1 Fold is Lenovo’s antwoord op de opvouwbare laptop/tablets. Dit model beschikt over een 13,3″-scherm, maar kun je dankzij het flexibele oled-scherm in het midden verticaal vouwen. Zo heb je twee schermen tot je beschikking. De ThinkPad X1 Fold draait op Windows 10 en moet in het midden van 2020 verschijnen. Later verschijnt er ook een versie met Windows 10X. Deze versie van Windows is aangepast voor een betere gebruikerservaring met flexibele schermen. Uiteraard kun je een fysiek toetsenbord via bluetooth aansluiten voor een echte pc-ervaring op de ThinkPad X1 Fold. Dit model moet halverwege 2020 verschijnen voor 2499 dollar.

Lenovo ThinkBook Plus

Denk aan een normale laptop, maar dan met een e-Ink Cover aan de buitenkant van de behuizing. De laptop heeft een Full HD-scherm van 13,3-inch, maar beschikt daarnaast over een e-ink display van 8,8-inch op de cover. Hierop kun je bijvoorbeeld notities maken tijdens vergaderingen met de geïntegreerde Precision Pen, documenten snel bekijken of reageren op e-mails zonder dat je de laptop daadwerkelijk hoeft te openen. Of dit model naar Nederland komt is nog niet bekend. Prijzen beginnen vanaf 1199 dollar. De Lenovo ThinkBook Plus is verkrijgbaar vanaf maart 2020.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook

De IdeaPad Duet Chromebook is een hybride model. Je krijgt een tablet met ChromeOS, maar dan inclusief een afneembaar toetsenbord voor een volledige Chromebook-ervaring. De batterij gaat 10 uur mee en je kunt optioneel ook een stylus aanschaffen om je creatieve kant mee los te laten. Dit model heeft een display van 10,1-inch in een resolutie van 1.920 bij 1.200 pixels. Je kunt niet alleen ChromeOS-apps gebruiken, maar hebt ook de Google Play Store met al z’n Android-apps tot je beschikking. De Lenovo IdeaPad Duet Chromebook is verkrijgbaar in de VS vanaf maart met een vanafprijs van 279,99 dollar. Een eventuele prijs en releasedatum voor ons land is nog niet bekend. Wil je liever een normale Chromebook? Ook de IdeaPad Flex 5 Chromebook is aangekondigd met een 13″-scherm en een 10e generatie Intel Core i5-processor. Dit model krijgt een vanafprijs van 359 dollar en moet vanaf juni verkrijgbaar zijn.